У Зеленского предложили по закону разграничить русский язык

Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил по закону разграничить понятия "российский" и "русский".

Очередное громкое заявление о русском языке сделал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Чиновник предложил... по закону разделить такие понятия как "российский" и "русский". В том числе речь идёт и русском языке.

Свою идею он озвучил в эфире телеканала "Украина 24". Арестович считает, что сами термины "русская культура" и "русский язык" нужно прописать законодательно.

При этом русский язык чиновник приписал Украине, заявив, что он - "исторический язык" Незалежной, "как и украинский".

Напомним, на Украине после принятия закона о госязыке официально этот статус имеет только украинская мова. На нём обязаны разговаривать все госслужащие без исключения. Мова стала обязательной почти во всех сферах жизни.