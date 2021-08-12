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У Зеленского предложили по закону разграничить русский язык

12 августа 2021, 12:35  •  161 • Политика
Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович предложил по закону разграничить понятия "российский" и "русский".
Очередное громкое заявление о русском языке сделал советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович. Чиновник предложил... по закону разделить такие понятия как "российский" и "русский". В том числе речь идёт и русском языке.
Свою идею он озвучил в эфире телеканала "Украина 24". Арестович считает, что сами термины "русская культура" и "русский язык" нужно прописать законодательно.
При этом русский язык чиновник приписал Украине, заявив, что он - "исторический язык" Незалежной, "как и украинский".
Напомним, на Украине после принятия закона о госязыке официально этот статус имеет только украинская мова. На нём обязаны разговаривать все госслужащие без исключения. Мова стала обязательной почти во всех сферах жизни.

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