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У Зеленского поехала крыша! Обезьян с гранатами будет еще больше

01 марта 2022, 03:20  •  191 • Украина

Власти Украины совсем обезумели и решили раздать оружие всем подряд, благо западные «друзья» его прислали в большом количестве. За что им отдельное спасибо. Сейчас же они все на Западе кричат «Нет войне!». Оцените уровень цинизма. Вы там мочите друг друга, мы вам еще подкинем пушек. При этом будем радоваться тихонько и кричать антивоенные лозунги.

Честно, в голове все это не укладывается. До последнего момента не верилось, что Зеленский готов пожертвовать жизнями своих граждан и безопасностью всей страны ради того, чтобы заслужить очередное поглаживание от Запада. О чем он вообще думал, когда принимал решение раздавать оружие всем подряд? Он хотел сделать плохо русским, но по факту, он еще больше усугубляет положение украинцев, которым и так сейчас не легко. Он мог все это закончить в один миг, приняв разумные решения, но этот полуполитик-полуклоун пошел еще дальше — решил дать пушки отморозкам. Это просто дно.


Зеленский мог пожалеть своих граждан еще в самом начале. Стоило только включить мозги и понять, что Западу не нужен ни он, ни его народ, за который он, между прочим, отвечает. Россия всегда и во всем помогала Украине, а то, что сейчас происходит — вынужденный шаг. Президент России выбрал меньшее из зол — операцию по уничтожению западных военных «подарков». И как мы видим на этом примере, в руках бандитов более серьезное оружие могло бы подорвать безопасность не только России и Украины, но и всего мира в целом. Если бы вовремя наши власти не отреагировали, не знаю, что бы сейчас было, страшно подумать…

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