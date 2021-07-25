У Зеленского открылись глаза на подлость Запада: "Скажите, когда?"

На Украине заявили о том, что президент страны Владимир Зеленский наконец начал прозревать и осознавать, что Запад не собирается выполнять свои обещания. В Евросоюз Украину так и не приняли и, вероятно, не примут - в таком ключе высказался бывший депутат Рады.

Экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев считает, что у президента Зеленского началось "прозрение". Он имеет в виду реальное отношение Европы к Украине. В эфире украинского телеканала "НАШ" Мураев заявил, что киевские власти начали понимать, что экономическое сотрудничество с Европой оборачивается выгодами только для Евросоюза, а Украина остаётся ни с чем.

Страна не получила ничего, в то время как ради евроинтеграции она "обнажила" свой рынок и "убила" внутренних товаропроизводителей, подчеркнул экс-депутат.

В обмен на что? На то, что нам говорят: когда-нибудь, через сложный путь реформ, вы, может быть, станете европейцами, дат не называют,

- высказался Мураев.

К той же точке зрения постепенно начал приходить и украинский лидер Владимир Зеленский. По крайней мере, так считает Евгений Мураев. "Зеленский начал прозревать, он уже прямо говорит: скажите, когда? А ответа же нет, потому что этого ответа нет", - констатировал бывший парламентарий.

Мураев отметил, что Евросоюз не сможет "прокормить" Украину и "подтянуть" её до своего уровня. Причина в том, что у Европы и без Украины достаточно своих проблем, пояснил политик. Он привёл в пример Великобританию, которая предпочла выйти из состава ЕС.