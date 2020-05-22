У Зеленского нет сил и возможностей уйти от Порошенко: Депутат Госдумы оценил изменения на Украине

У президента Украины Владимира Зеленского нет сил и возможностей реализовать свои предвыборные обещания. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

Ранее МИД России назвал предвыборные заявления Зеленского "декларацией о благих намерениях". Дипломаты подчеркнули, что при новом президенте на Украине русофобия получила второе дыхание.

Как пояснил Чепа, были надежды на то, что при Зеленском Киев отойдет от русофобской политики Петра Порошенко. Однако они не оправдались.

Украинская сторона всячески пытается саботировать Минские соглашения, а обмен военнопленными был вообще организован только под давлением Москвы, Берлина и Парижа.

Не стоит забывать, что в Верховной раде по-прежнему орудует фракция Порошенко, которая ведет антинародную и антироссийскую политику.

"Зеленский это делал супротив действиям националистов, которых он никак не может преодолеть в решении большого количества вопросов. Возможно, он хотел реализовать, но у него нет сил и возможностей", - поведал парламентарий.

Ранее в интервью телеканалу "360" директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, что во время выборов у украинцев были завышенные ожидания от прихода Зеленского.

Больше всего его удивили заявления главы государства о том, что в стране якобы нет проблем с русским языком. Но именно Зеленский подписывал документ о запрете русских школ.

"Как можно не знать, что нет проблем с русским языком. Он ведёт себя как дурачок. Или он придуривается, или действительно дурачок", - заявил он.