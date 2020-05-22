Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин отказался говорить с Зеленским. Президент Украины пожаловался: "Это н...
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
Нашли высказывания Бандеры по поводу Крыма. Националисты зря тратят время
"Российские ракеты нацелены на польские города": Слова Лаврова вызвали...
Главная / Политика

У Зеленского нет сил и возможностей уйти от Порошенко: Депутат Госдумы оценил изменения на Украине

22 мая 2020, 10:55  •  7 • Политика
Депутат Госдумы России Алексей Чепа негативно оценил изменения на Украине. Он отметил, что у Владимира Зеленского нет сил и возможностей уйти от курса Петра Порошенко.
У президента Украины Владимира Зеленского нет сил и возможностей реализовать свои предвыборные обещания. Об этом РИА ФАН заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.
Ранее МИД России назвал предвыборные заявления Зеленского "декларацией о благих намерениях". Дипломаты подчеркнули, что при новом президенте на Украине русофобия получила второе дыхание.
Как пояснил Чепа, были надежды на то, что при Зеленском Киев отойдет от русофобской политики Петра Порошенко. Однако они не оправдались.
Украинская сторона всячески пытается саботировать Минские соглашения, а обмен военнопленными был вообще организован только под давлением Москвы, Берлина и Парижа.
Не стоит забывать, что в Верховной раде по-прежнему орудует фракция Порошенко, которая ведет антинародную и антироссийскую политику.
"Зеленский это делал супротив действиям националистов, которых он никак не может преодолеть в решении большого количества вопросов. Возможно, он хотел реализовать, но у него нет сил и возможностей", - поведал парламентарий.
Ранее в интервью телеканалу "360" директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, что во время выборов у украинцев были завышенные ожидания от прихода Зеленского.
Больше всего его удивили заявления главы государства о том, что в стране якобы нет проблем с русским языком. Но именно Зеленский подписывал документ о запрете русских школ.
"Как можно не знать, что нет проблем с русским языком. Он ведёт себя как дурачок. Или он придуривается, или действительно дурачок", - заявил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



7
Источник
Похожие новости
22 мая 2020, 02:55
"Евросоюз хочет нарушить собственные принципы!": "Радио Свобода" устроило истерику из-за Крыма
22 мая 2020, 00:55
"Всё ещё юмористом работает": Сатановский оценил слова Зеленского о Крыме
22 мая 2020, 06:55
Разорван контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова": "Они взяли намного больше, чем выполнили"
22 мая 2020, 04:55
"Единая Россия" нагло пропихивает": Циничные решения перечислил Зюганов, призвав бить тревогу
22 мая 2020, 00:55
Россия будет выигрывать в борьбе за рынок нефти: Колташов о судьбе Саудовской Аравии
22 мая 2020, 00:55
Русские регионы вымирают: в прямом эфире Зюганов рассказал о настоящей беде России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 мая 2020, 07:16
На Украине грохнуло: сегодня она сдала Трампу Джо Байдена
20 мая 2020, 07:55
Украина под контролем Москвы. Зеленский всех перехитрил антироссийскими санкциями
15 мая 2020, 23:55
Карма евроукра: перекрыли канал в Крым, теперь сами без воды (Руслан Осташко)
21 мая 2020, 07:25
ЛДНР идёт в наступление? Пасечник и Пушилин выдвинули ультиматум Киеву
20 мая 2020, 01:55
"Мягко говоря, психически неустойчив": Стрелков-Гиркин "видел себя наследником Путина" - Бородай
15 мая 2020, 14:55
“Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
18 мая 2020, 09:55
"Не нравится? Удавитесь!" Доктор Мясников защитил флаг России и Путина. Шевченко заявил о репрессиях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.