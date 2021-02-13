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У Зеленского не получается строить из себя диктатора: шут — он и на Украине шут
13 февраля 2021, 05:45 • 83 • Украина
Если не брать наследие Петра Порошенко в виде продолжения военного конфликта на востоке Украины, Владимир Зеленский делает все, чтобы народ его возненавидел еще больше. И, как раз-таки, просить украинцев не надо. Действия их президента никакой логике не подлежат. Он уже рассорился с судьями, с журналистами, с нардепами, с предпринимателями, с русскоязычными, с олигархами.
В результате его рейтинг падает все ниже и ниже. По данным опроса КМИС, рейтинг Зеленского упал на 20% и достиг 60%, а у его партии «Слуга народа» — на 11%.
Зеленский запретил русский язык, при этом сам же объясняет свои решения на русском. Он растоптал память своего деда — ветерана Великой Отечественной войны, спрятавшись за спинами неонацистов. В угоду Западу и ЕС он посягнул на работу Конституционного суда, запретил вещание телеканалов. И самое главное — он официально запретил российскую вакцину «Спутник V», такую необходимую для спасения человечества.
И все это делается с русофобским подтекстом и ради того, чтобы выслужиться перед заокеанским хозяином. При этом Зеленский прячется от своего народа за маской шута, чтобы никто всерьез его не воспринимал.
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