Если не брать наследие Петра Порошенко в виде продолжения военного конфликта на востоке Украины, Владимир Зеленский делает все, чтобы народ его возненавидел еще больше. И, как раз-таки, просить украинцев не надо. Действия их президента никакой логике не подлежат. Он уже рассорился с судьями, с журналистами, с нардепами, с предпринимателями, с русскоязычными, с олигархами.В результате его рейтинг падает все ниже и ниже. По данным опроса КМИС, рейтинг Зеленского упал на 20% и достиг 60%, а у его партии «Слуга народа» — на 11%.Зеленский запретил русский язык, при этом сам же объясняет свои решения на русском. Он растоптал память своего деда — ветерана Великой Отечественной войны, спрятавшись за спинами неонацистов. В угоду Западу и ЕС он посягнул на работу Конституционного суда, запретил вещание телеканалов. И самое главное — он официально запретил российскую вакцину «Спутник V», такую необходимую для спасения человечества.И все это делается с русофобским подтекстом и ради того, чтобы выслужиться перед заокеанским хозяином. При этом Зеленский прячется от своего народа за маской шута, чтобы никто всерьез его не воспринимал.