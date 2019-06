«У Зеленского много контактов»: почему президент Украины отказался поддержать Коломойского в деле «ПриватБанка» • 50 • Украина Владимир Зеленский не намерен вставать на сторону бывших владельцев «ПриватБанка», которые пытаются опротестовать решение 2016 года о национализации финансового учреждения. Об этом президент Украины заявил во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. Так Зеленский попытался откреститься от связей с олигархом Игорем Коломойским, считают эксперты. В настоящее время ему поступает немало предложений о сотрудничестве от других влиятельных игроков в украинской политике, но говорить о расхождении интересов главы государства и бизнесмена пока рано, уверены аналитики. © Reuters / globallookpress.com Президент Украины Владимир Зеленский не собирается поддерживать бывших владельцев «ПриватБанка», которые ведут сейчас тяжбу в украинском суде с государством. Об этом политик заявил во время переговоров с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. «Что касается «ПриватБанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне», — говорится в заявлении Зеленского, опубликованном в Twitter. «Украина — только предлог» Напомним, в 2016 году правительство Украины приняло решение о национализации крупнейшего украинского банка, основанного олигархом Игорем Коломойским. На момент национализации Коломойскому принадлежал 41% акций «ПриватБанка». Власти мотивировали своё решение необходимостью спасения финансовой системы страны — крах «ПриватБанка» ударил бы по миллионам граждан. Бывшие владельцы структуры не согласны с этой версией и утверждают, что правительство специально создало предпосылки для кризиса финансового учреждения, чтобы затем отобрать активы у его акционеров. Незадолго до второго тура президентской кампании Окружной административный суд Киева вынес решение в пользу подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd, признав незаконной процедуру национализации «ПриватБанка». Пётр Порошенко раскритиковал это решение и обратился к СБУ и Генпрокуратуре с призывом проверить судей на предмет нарушения закона. Сам Коломойский заявил журналистам, что не требует возврата его доли в «ПриватБанке», но настаивает на компенсации в размере $2 млрд. Очевидно, что, даже если судебная тяжба увенчается победой бизнесмена, государство вряд ли сможет выплатить ему такую сумму — сейчас Киев едва справляется с обслуживанием госдолга. Поэтому олигарх, по его словам, согласен подождать с выплатами или получить их в виде облигаций. «Мне не нужно (такой ситуации, при которой. — RT), когда кто-то голодает или не хватает денег на армию, а я в это время буду получать два миллиарда. Я не спешу. Мне нужно признать факт, что меня ограбили, и (определить. — RT) на сколько», — заявил Коломойский в интервью Bihus.info. Хотя эксперты и СМИ с самого начала называли Владимира Зеленского ставленником Игоря Коломойского, по вопросу «ПриватБанка» их мнения расходятся. Мало того, в команде Зеленского с самого начала оказался экс-министр финансов Александр Данилюк, который лично участвовал в процедуре национализации «ПриватБанка» в 2016 году. В администрации нового президента он получил пост секретаря СНБО. По мнению Данилюка, решение о национализации «ПриватБанка» было «абсолютно правильным». Стоит отметить, что сейчас Данилюк работает в одной команде с бывшим адвокатом Коломойского Андреем Богданом, который возглавил администрацию Зеленского. При этом в беседе с журналистами Коломойский рассказал, что Зеленский извинился перед ним за то, что забрал Богдана на госслужбу. На вопрос, отдалился ли от него Владимир Зеленский после избрания на пост президента, Коломойский ответил положительно, добавив, что не обижается. По его словам, он был готов к такому развитию событий и свою роль в этом сыграло общественное мнение и СМИ, которые которые часто критиковали Зеленского за связи с олигархом. РИА Новости

© Наталья Селиверстова Коломойский с самого начала не скрывал, что Владимир Зеленский для него не случайный знакомый. Как пояснил олигарх в интервью «Радио Свобода»*, достаточно тесно он общается с Зеленским с 2011 года, когда шоумен перешёл работать на принадлежащий Коломойскому телеканал «1+1». Деловые переговоры стали прологом к человеческим взаимоотношениям, пояснил олигарх. Неизвестно, оказывал ли Коломойский финансовую поддержку Зеленскому во время предвыборной кампании, но без медийной помощи точно не обошлось — телеканал «1+1» стал политической трибуной для кандидата от партии «Слуга народа». Как подсчитали в Национальном совете по мониторингу вещания телерадиокомпаний, во время избирательной кампании порядка 14% всего эфирного времени телеканала было отведено под выступления Владимира Зеленского в том или ином амплуа. Шоу Владимира Зеленского «Квартал 95»

© 1plus1.ua «Проекты «Вечерний квартал», «МультиБарбара», телевизионные сериалы «Слуга народа», «Слуга народа — 2», «Слуга народа — 3» и т. д. содержат материалы (высказывания, действия), которые с использованием острой политической сатиры и художественных средств имеют признаки манипулятивного характера», — говорилось в заявлении Нацсовета. Однако сейчас мнения Зеленского и Коломойского расходятся не только по вопросу национализации «ПриватБанка». Ранее олигарх посоветовал новым властям Украины объявить дефолт по внешнему госдолгу. По мнению бизнесмена, ответственность за долги Украины должны взять на себя США и ЕС, которые стали косвенными виновниками того положения, в котором оказалась Украина, — страна не может обслуживать госдолг, не прибегая к новым займам. «Это ваша игра, ваша геополитика (США и ЕС. — RT). Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина — это только предлог», — заявил бизнесмен в интервью Financial Times. По мнению Коломойского, если Зеленский будет по примеру своего предшественника слепо следовать указаниям Запада, его популярность быстро пойдёт на спад. Но Владимир Зеленский не намерен прислушиваться к этим советам. Во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом украинский лидер назвал заявление Коломойского «слухами». «Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — заявил Зеленский. По мнению политолога Ростислава Ищенко, президенту всё-таки следовало бы прислушаться к словам Коломойского. Дело в том, что дефолт в сложившейся ситуации неизбежен, и чем раньше он будет объявлен, тем быстрее минует кризис, считает эксперт. «Оттягивать дефолт бессмысленно, и если Зеленский объявит его сейчас, то все претензии населения будут адресованы его предшественнику, который довёл ситуацию до такого состояния. Но если дефолт произойдёт, например, через полгода, то вину уже возложат на Зеленского. Ответственность будет лежать на нём», — пояснил Ищенко в интервью RT. «Единый центр пока не определился» Российское судно из-за шторма вошло в территориальные воды Украины На победу Владимира Зеленского в предвыборной гонке рассчитывал не только бывший акционер «ПриватБанка», но и другие украинские олигархи. Об этом журналистам рассказал сам Коломойский. По его словам, в душе за Зеленского «болели» все олигархические круги, а многие делали это даже публично. Впрочем, олигархические кланы — не единственные финансово-политические игроки, действующие на Украине, отмечают эксперты. Есть и могущественные внешние силы, в первую очередь Вашингтон. Следует отметить, что предполагаемый покровитель Владимира Зеленского Коломойский в последнее время заметно испортил отношения с американскими партнёрами Киева. Расследование против олигарха якобы начало ФБР, об этом со ссылкой на неназванные источники ранее рассказало издание The Daily Beast. Также США подозревают Коломойского в подготовке к убийству — с такими обвинениями выступили американские граждане Игорь Фруман и Лев Парнас. Их публично поддержал адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани, который призвал украинские власти арестовать Коломойского. «Миллиардер, украинский олигарх Игорь Коломойский, который находится под расследованием ФБР, вернулся на Украину из изгнания в Израиле, и первое, что он сделал, — стал угрожать американским гражданам. Это настоящий тест для президента. Будет ли он арестован?» — написал юрист в своём Twitter. Также американской стороне не понравилось назначение на пост главы президентской администрации бывшего адвоката Коломойского Андрея Богдана. По информации украинских СМИ, спецпредставитель Госдепа по вопросам Украины Курт Волкер настоятельно рекомендовал новому украинскому президенту воздержаться от этого кадрового решения. Сейчас многие в США твёрдо уверены, что Зеленский и Коломойский действуют сообща, пояснил в беседе с RT источник в партии «Народный фронт». «Новый президент Украины смог настроить против себя и республиканцев, и демократов. Они не понимают, почему Зеленский назначил главой администрации президента Андрея Богдана, который ранее плотно работал с Игорем Коломойским. Посольство США на Украине рекомендовало Зеленскому не назначать Богдана, но все просьбы были проигнорированы», — напомнил представитель партии. Однако в действительности сегодня у Коломойского нет рычагов влияния на нового президента Украины, считает источник RT в администрации президента Украины. «Но Зеленский и Коломойский давно знакомы, в этом и заключается риск для нового главы государства», — пояснил собеседник RT. Reuters

© Konstantin Chernichkin По мнению директора НИИ миротворческих инициатив и конфликтологии Дениса Денисова, очень скоро станет ясно, готов ли Зеленский вести независимую от Игоря Коломойского политику. «Посмотрим, будет ли Коломойскому дан зелёный свет. Этот вопрос разрешится, скорее всего, не позднее осени, ключевым моментом станет дело «ПриватБанка». Но на сегодняшний день было бы преувеличением называть Владимира Зеленского стопроцентным проводником интересов Игоря Коломойского. У Зеленского сейчас много контактов с различными структурами и олигархами», — подчеркнул Денисов. По мнению источника RT в Радикальной партии, сейчас глава государства оказался перед сложным выбором. «Зеленский может наломать много дров. Он реально готов реформировать страну, но ни знаний, ни умений, ни политической поддержки для этого у него нет. Плотная работа с Коломойским похоронит его репутацию и рейтинг через полгода, а конфликт приведёт к открытому противостоянию», — считает источник. На Украине предупредили об угрозе энергетических кризисов в стране Сейчас на Зеленского идёт давление сразу с нескольких сторон, различные политические и финансовые группы стремятся защитить свои интересы и сделать президента орудием достижения личных целей, уверен Ростислав Ищенко. Кроме того, дополнительные сложности Зеленскому создаёт позиция американцев, которые выступают против Коломойского, считает эксперт. В целом борьба между олигархами и прочими группами влияния на Украине, по его мнению, сейчас в самом разгаре. «Например, активно свои интересы продвигает Пинчук, его человек стал секретарём СНБО, и это не единственный пример. Продвигают свои интересы и американцы. Например, возглавивший партию Зеленского Дмитрий Разумков — это их проект. Ахметов тоже пытается защищать свои интересы, хотя его люди и не появляются в окружении Зеленского. Сейчас все пытаются понять, кто является центром решения проблем и принятия решений, но единый центр пока не определился», — подытожил Ищенко. * «Радио Свобода» — СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 05.12.2017.





