Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова на примере парусника "Седов" показала нежелание Польши развив...
Снизит коррупцию и количество ДТП: В Госдуме объяснили необходимость обязательно...
Исключат ли Турцию из НАТО, или Последнее китайское предупреждение США
Появившийся в Тихом океане "Адмирал Горшков" насторожил США - СМИ
Главная / Политика

У Зеленского мало шансов победить в навязанной информационной войне - эксперт

24 мая 2019, 02:39  •  73 • Политика
Как считает лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот, у нового президента Украины Владимира Зеленского мало шансов победить в навязанной информационной войне.
Электронная петиция за отставку нового президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тысяч подписей. Автором инициативы, опубликованной на сайте главы государства 22 мая, стал некий Безрук Максим, который утверждает, что голосование на президентских выборах было протестным, а Зеленского не поддерживают 73% избирателей, поэтому политик должен уйти в отставку.
Так как документ набрал необходимое количество голосов, его должен рассмотреть сам президент Украины.
Как заявил Царьграду лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот, ответственность за происходящее сейчас на Украине лежит на Владимире Зеленском, который после госпереворота в 2014 году поддерживал вакханалию в стране. В итоге те люди, которые сейчас находятся в оппозиции к главе государства, создали целые армии ботов, действующие в их целях. Кроме того, на протяжении последних пяти лет шла информационная война, жертвами которой стали мозги простых украинцев.
"Зеленскому сейчас особо обижаться или оскорбляться не приходится. Более того, то поле, на котором сейчас пытаются его бить, оно крайне болезненно для него. Просто потому, что он является действительно лидером общественного мнения. А те, с кем он борется, это как раз накрученные лидеры, Порошенко и все остальные, со своими армиями ботов. Этих ботов у Зеленского нет. Активизировать своих сторонников в социальных сетях ему будет достаточно сложно. Так что в Сети, я думаю, не последняя петиция по поводу его отстранения от власти. Ему будет очень сложно", - заявил эксперт.
По мнению Кота, в развязанной уже против Владимира Зеленского информационной войны у нового главы государства будет мало шансов одержать победу, потому что бывший комик пытается играть по чужим правилам, разработанным Петром Порошенко и его командой.
"Он продолжает риторику войны, когда говорит, что хочет мира. Он продолжает риторику русофобии, хотя говорил вроде бы, что надо отношения восстанавливать. Поэтому если он собирается играть на поле лжи, туда ему и дорога", - резюмировал эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
23 мая 2019, 14:54
Путин: Матвиенко на посту спикера СФ многое делает для парламентаризма и федерализма
23 мая 2019, 05:09
Захарова указала на непоследовательность действий США в отношении Венесуэлы
23 мая 2019, 23:24
"Адвокат Коломойского" попал под люстрацию: Минюст Украины требует уволить главу администрации Зеленского
24 мая 2019, 02:39
Сейчас закон невыполним: Эксперт объяснил, почему отсрочили введение обязательной фотофиксации техосмотра
23 мая 2019, 20:09
"Россия - такой же агрессор, как фашистская Германия": Военный историк показал главную цель выпущенной в США монеты без СССР
23 мая 2019, 23:24
Захарова на примере парусника "Седов" показала нежелание Польши развивать диалог с Россией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 мая 2019, 08:09
Помпео сделал неожиданное признание после переговоров с Путиным: "Мы спасли жизни русских"
20 мая 2019, 20:39
Воинский демарш: Высокопоставленные военные прилюдно показали своё неуважение к Зеленскому
20 мая 2019, 04:24
"Пять лет защищал Украину от Путина, а он и не напал": Перед уходом Порошенко поведал о своей самой большой обиде
17 мая 2019, 17:54
"В Америке нет таких г...нов, как ты": Актёр Тактаров не сдержался, говоря о "плохих русских" в Голливуде
18 мая 2019, 03:39
Безногого и безрукого экс-депутата Верховной рады обвинили в пытках солдат ВСУ
18 мая 2019, 19:54
Олигархам и политикам Украины пригрозили разоблачением: "Это - лишь штормовое предупреждение"
17 мая 2019, 19:52
"Ахинея!" Речь Куликова заставила ВСТРЕПЕНУТЬСЯ всех украинцев! Обязательно к просмотру
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.