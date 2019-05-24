У Зеленского мало шансов победить в навязанной информационной войне - эксперт

Электронная петиция за отставку нового президента Украины Владимира Зеленского набрала более 25 тысяч подписей. Автором инициативы, опубликованной на сайте главы государства 22 мая, стал некий Безрук Максим, который утверждает, что голосование на президентских выборах было протестным, а Зеленского не поддерживают 73% избирателей, поэтому политик должен уйти в отставку.

Так как документ набрал необходимое количество голосов, его должен рассмотреть сам президент Украины.

Как заявил Царьграду лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот, ответственность за происходящее сейчас на Украине лежит на Владимире Зеленском, который после госпереворота в 2014 году поддерживал вакханалию в стране. В итоге те люди, которые сейчас находятся в оппозиции к главе государства, создали целые армии ботов, действующие в их целях. Кроме того, на протяжении последних пяти лет шла информационная война, жертвами которой стали мозги простых украинцев.

"Зеленскому сейчас особо обижаться или оскорбляться не приходится. Более того, то поле, на котором сейчас пытаются его бить, оно крайне болезненно для него. Просто потому, что он является действительно лидером общественного мнения. А те, с кем он борется, это как раз накрученные лидеры, Порошенко и все остальные, со своими армиями ботов. Этих ботов у Зеленского нет. Активизировать своих сторонников в социальных сетях ему будет достаточно сложно. Так что в Сети, я думаю, не последняя петиция по поводу его отстранения от власти. Ему будет очень сложно", - заявил эксперт.

По мнению Кота, в развязанной уже против Владимира Зеленского информационной войны у нового главы государства будет мало шансов одержать победу, потому что бывший комик пытается играть по чужим правилам, разработанным Петром Порошенко и его командой.

"Он продолжает риторику войны, когда говорит, что хочет мира. Он продолжает риторику русофобии, хотя говорил вроде бы, что надо отношения восстанавливать. Поэтому если он собирается играть на поле лжи, туда ему и дорога", - резюмировал эксперт.