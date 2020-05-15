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У Зеленского был шанс стать как Путин
15 мая 2020, 09:55 • 159 • Украина
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы стать таким лидером, как Владимир Путин, но не смог совладать с олигархами и теперь зависим от них.
Об этом в интервью «Украина.ру» рассказал директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.
«Зеленский мог бы попробовать пойти по пути Путина, когда Путин пришел в президенты России, и попробовать олигархат немного приструнить и сделал государство сильнее олигархата. Но у Зеленского для этого не хватает очень многих вещей, в том числе субъективных. И для того, чтобы это начинать, ему нужно было бы собрать такой управленческий кулак вокруг себя, опереться на кого-то, кто мог бы играть против олигархов», - отметил эксперт.
По его мнению, никогда не бывает поздно исправить, но у Зеленского время все-таки потеряно.
«Вот тот кредит доверия, который был у него на входе и который позволял ему к себе вызывать олигархов, исчерпан. Да и сам этот кредит доверия — это больше облако, туман, под прикрытием которого нужно было Зеленскому тогда ставить своего на 200% человека», - добавил Рудяков.
Сейчас же, как подчеркнул эксперт, Зеленский фактически отказался от той риторики, с которой он шел как кандидат в президенты, когда он костерил Порошенко и сказал, что «я ваш приговор». Даже на словах отказался.
«И Зеленский продолжает в значительной степени и в гуманитарной политике, и во внешней политике, в экономической политике линию Порошенко. Но это не линия Порошенко — это линия Запада, которую для Украины очертили и которую продолжал бы и Янукович, если бы сейчас вернулся», - высказал своё мнение.
По его словам, отклонение от заданной линии для любого президента Украины «означало бы утрату власти по форсированной процедуре».
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