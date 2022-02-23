У Зеленского был шанс, но он выбрал войну: пророческое видео

В интернете появилось видео, которое назвали пророческим для Украины. В ролике идёт речь о разделе государства.

В ролике студии "Квартал 95", которому уже несколько лет, снялся сам Владимир Зеленский. На момент съёмок он не был президентом Украины, однако сейчас это видео вызывает повышенный интерес на фоне происходящих в реальности событий.

На кадрах Зеленский с недоумением рассматривает огромную карту Украины, поделённую на 28 независимых государств, которые прежде были единой страной.

То есть Украины больше нет?

- спрашивает Владимир Зеленский на видео, размещённом в телеграм-канале.

Этот эпизод шоу, по утверждению пользователей Сети, имеет пророческий характер, так как у главы государства был шанс на мир, но он выбрал войну.