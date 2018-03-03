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У здания Верховной рады Украины начались столкновения полиции и протестующих

03 марта 2018, 12:39  •  292 • Политика
На данный момент задержано около 40 человек, беспорядки продолжаются.
Возле палаточного городка у здания Верховной рады Украины в Киеве идут столкновения между сотрудниками полиции и протестующими. По словам очевидцев, инцидент начался после того, как полиция начала в палаточном городке следственные действия по ряду уголовных дел.
В ответ протестующие атаковали полицию с палками и начали жечь шины. С обеих сторон есть получившие ранения.
Сейчас правоохранители окружили городок со всех сторон. Задержано почти 40 человек.

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