У здания Верховной рады Украины начались столкновения полиции и протестующих

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На данный момент задержано около 40 человек, беспорядки продолжаются.

Возле палаточного городка у здания Верховной рады Украины в Киеве идут столкновения между сотрудниками полиции и протестующими. По словам очевидцев, инцидент начался после того, как полиция начала в палаточном городке следственные действия по ряду уголовных дел.

В ответ протестующие атаковали полицию с палками и начали жечь шины. С обеих сторон есть получившие ранения.

Сейчас правоохранители окружили городок со всех сторон. Задержано почти 40 человек.