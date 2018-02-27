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У здания Рады в ходе акции сторонников Саакашвили пострадали двое полицейских
27 февраля 2018, 14:09 • 79 • Украина
Двое полицейских пострадали в ходе акции сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на депутата Рады Антона Геращенко.
Facebook © Дмитро Гнап
По словам Геращенко, задержаны девять человек.
«Только что перед Верховной радой преступная организация «Движение новых сил» Саакашвили организовала провокацию», — сказал он.
По его словам, к зданию украинского парламента подкатили шины и пытались их поджечь.
«Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни. Два сотрудника полиции 15 минут назад были ранены, у одного сломана ключица», — заявил Геращенко.
Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили устроили пикет возле дома генпрокурора Украины Юрия Луценко.
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