Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мадуро выдвинут кандидатом на пост президента Венесуэлы
Рогозин ответил "Новой газете", оскорбившей его "по зову либераль...
У здания Рады митингующие забросали камнями полицейских, есть раненые
Сбился с ритма: Японский министр по делам "северных территорий" подал ...
Главная / Украина

У здания Рады в ходе акции сторонников Саакашвили пострадали двое полицейских

27 февраля 2018, 14:09  •  79 • Украина
Двое полицейских пострадали в ходе акции сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на депутата Рады Антона Геращенко.
 
Facebook © Дмитро Гнап
 

По словам Геращенко, задержаны девять человек.

«Только что перед Верховной радой преступная организация «Движение новых сил» Саакашвили организовала провокацию», — сказал он.

По его словам, к зданию украинского парламента подкатили шины и пытались их поджечь. 

«Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни. Два сотрудника полиции 15 минут назад были ранены, у одного сломана ключица», — заявил Геращенко.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили устроили пикет возле дома генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

79
Источник
Похожие новости
27 февраля 2018, 14:09
В столкновениях с протестующими у Рады пострадали 10 полицейских
26 февраля 2018, 20:09
Россия предложила открыть гуманитарные коридоры из Восточной Гуты
27 февраля 2018, 01:24
Жемчужина Африки. Разграбление Конго в обстановке хаоса

27 февраля 2018, 15:39
У здания Рады митингующие забросали камнями полицейских, есть раненые
26 февраля 2018, 21:54
Украинцев предупредили о возможной остановке движения транспорта из-за непогоды
26 февраля 2018, 18:39
Бросившему на улице украинку с инсультом польскому работодателю предъявили обвинения
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 февраля 2018, 08:54
Зачем Россия спешно строит новые атомные станции
24 февраля 2018, 01:54
Военным Кривого Рога грозит трибунал за "провокационные" флаги
26 февраля 2018, 17:09
Где смотреть дебаты кандидатов в президенты
24 февраля 2018, 01:54
"Настоящий Родченков где-то с кляпом во рту": Информатор ВАДА не скрыл свою личину в новом образе
23 февраля 2018, 06:24
Бандера вышел из «Минска»
25 февраля 2018, 23:24
Что ждёт Донбасс?
23 февраля 2018, 12:54
Медальный зачет Олимпиады в Пхенчхане: 23 февраля 2018 года
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.