У здания Рады в ходе акции сторонников Саакашвили пострадали двое полицейских

Двое полицейских пострадали в ходе акции сторонников экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на депутата Рады Антона Геращенко.

По словам Геращенко, задержаны девять человек.

«Только что перед Верховной радой преступная организация «Движение новых сил» Саакашвили организовала провокацию», — сказал он.

По его словам, к зданию украинского парламента подкатили шины и пытались их поджечь.

«Когда сотрудники полиции не дали этого сделать, в них полетели камни. Два сотрудника полиции 15 минут назад были ранены, у одного сломана ключица», — заявил Геращенко.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили устроили пикет возле дома генпрокурора Украины Юрия Луценко.