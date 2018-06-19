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У здания Рады произошли столкновения митингующих с полицией

19 июня 2018, 18:54  •  90 • Украина

КИЕВ, 19 июня. /ТАСС/. Несколько сотрудников правоохранительных органов получили телесные повреждения в ходе потасовок с митингующими, которые организовали протестные акции у здания парламента Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

"Вследствие конфликта несколько правоохранителей получили телесные повреждения. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, один активный участник был доставлен в управление полиции", - сказано в сообщении. Изначально за правопорядком следили около 500 силовиков, отметили в пресс-службе. Позднее из-за силового противостояния руководство полиции приняло решение усилить охрану правительственного квартала.

В настоящее время на площади Конституции, прилегающей к Раде, находится более тысячи человек. К ним выходили несколько депутатов для переговоров. В какой-то момент протестующие начали предпринимать попытки прорыва кордона силовиков и это им удалось. Они подошли вплотную к Раде и расположились на ступеньках парламента. Между тем сотрудники правоохранительных органов применили специальные средства, в том числе слезоточивый газ, чем воспрепятствовали прорыву участников протеста в само здание законодательного органа, в настоящее время входы перекрыты полицией.

Во вторник утром к зданию Рады пришли представители шахтерских и профсоюзных организаций, где заявили о необходимости принятия парламентом закона, который бы погасил задолженность по зарплатам шахтеров государственных угольных предприятий. По информации главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, долги по зарплатам достигли 761,1 млн гривен ($29 млн), а указанный закон позволит направить на нужды угольной отрасли около 2,8 млрд гривен ($106,5 млн). Он подчеркнул, что сегодняшняя акция носит мирный характер, но если депутаты не прислушаются к митингующим, то участники протеста могут силой захватить здание парламента.

Кроме шахтеров возле Рады митингуют также ветераны войны в Афганистане, чернобыльцы, а также представители силовых структур, заявлял Волынец. В частности, ветераны-афганцы и чернобыльцы требуют восстановления им всех льгот, предоставления бесплатноuj медицинского обеспечения.

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