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У здания "Киевэнерго" произошел взрыв
15 апреля 2018, 12:24 • 51 • Украина
ТАСС, 15 апреля. Взрыв произошел у здания компании "Киевэнерго" в Киеве, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении главного управления национальной полиции по городу Киеву, размещенном на странице в Facebook.
"В 00:40 (совпадает с московским - прим. ТАСС) в дежурную часть поступила информация о взрыве на проспекте Победы, 93, возле здания "Киевэнерго". Полицейские выехали на вызов и установили, что в результате происшествия никто не пострадал, взрывом выбиты две двери, повреждены окна и фасад", - говорится в сообщении.
Полицейские предполагают, что неизвестные злоумышленники могли взорвать гранату.
Ранее сообщалось, что в пятницу в центре Киева из гранатомета был обстрелян офис строительной компании "Киевгорстрой".
"Киевэнерго" занимается выработкой, снабжением и реализацией электрической и тепловой энергии жителям и предприятиям украинской столицы.
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