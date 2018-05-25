У Запада снова чешется демократия • 64 • Аналитика







Итак, человек, которого США и его союзники давно пытались «списать в утиль», вдруг заручился поддержкой 68% избирателей. И тут же из США последовали заявления о том, что выборы-де были «недемократическими». Говорят: дескать, явка была низкая. Да, на избирательные участки пришло 46% граждан Венесуэлы (или 9,4 миллиона человек). На предыдущих президентских выборах явка составила около 80%.





Но ведь и в США 8 ноября 2016 года, когда был избран Трамп, тоже далеко не все избиратели пришли к урнам. Явка считалась для Штатов весьма низкой — 55,7%. Да, можно возразить, что это больше, чем 46%. Но ведь и Трамп победил лишь с помощью перевеса голосов выборщиков, а на самом деле его победу тоже, при желании, можно поставить под сомнение, поскольку его ближайшая соперница Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии, формально набрала на 2,9 миллиона голосов избирателей больше.



Не то, чтобы стоило пересматривать победу Трампа, но не Вашингтону и не Трампу говорить о легитимности или нелегитимности старого-нового президента Венесуэлы.



Кандидат от оппозиции Энри Фалькон вместе с занявшим третье место кандидатом от движения «Надежда на перемены» Хавьером Бертуччи заявили о непризнании итогов выборов. В этом у них весьма мощная опора в лице Вашингтона. Но вывести людей на «майдан» они до сих пор не попытались (а ведь в таких случаях, если у оппозиции есть хоть какая-то поддержка, следует именно такой сценарий!)



Не вышли на улицы и те оппозиционные партии, которые призвали к бойкоту. Правда, они сделали заявление о том, что будут прилагать усилия для проведения досрочных выборов президента уже в конце этого года.



Одна из претензий оппозиции к прошедшим выборам — то, что они были досрочными. Якобы из-за этого противники главы государства не успели выдвинуть сильного единого кандидата. Однако именно оппозиция громче всех добивалась досрочных выборов, даже объявив в начале 2017 года импичмент президенту (который, впрочем, был отменен Конституционным судом).



Оппозиция может опираться не только на США, но и на мнение Европейского союза и «Большой семерки». Эти структуры вслед за командой «Фас!» из Вашингтона также поспешили заявить о непризнании состоявшихся венесуэльских выборов. Повод все тот же — «чешется демократия». Там призвали провести «свободные и справедливые» выборы (каковыми, разумеется, будут признаны лишь те, на которых победил бы угодный кандидат).



Мы, лидеры «большой семерки» — Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии, США — и Европейского Союза, едины в своем неприятии избирательного процесса, который привел к президентским выборам в Венесуэле 20 мая 2018 года. Не соответствуя принятым международным стандартам и не обеспечивая основных гарантий инклюзивного, справедливого и демократического процесса, эти выборы и их результаты лишены легитимности и доверия,

— сказано в совместном коммюнике «большой семерки» и ЕС.



События после выборов развивались стремительно. Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении Каракаса — теперь американским физическим и юридическим лицам США запрещено проводить операции с суверенным долгом Венесуэлы и с ее государственными активами.



В ответ венесуэльские власти выслали из страны поверенного в делах США Тодда Робинсона и еще одного американского дипломата — главу политического отдела посольства США Брайана Наранхо. Их обвиняют в заговоре против Венесуэлы. Американские дипломаты обвинение отвергли, однако Робинсон тут же продемонстрировал вмешательство в дела иного государства, заявив: «Я вас уверяю, что страна нуждается в изменениях». Американскому представителю, конечно же, виднее, как всегда! Теперь будет вещать из Вашингтона. США предприняли ответные меры и выслали двух венесуэльских дипломатов, один из которых тут же стал заместителем главы МИД Венесуэлы. Мост о двух концах. Кубань глазами крымчан



При этом несогласие с антивенесуэльскими шагами Запада выразил МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова выступила против лицемерных санкций, которые предприняты США в обход международного права.



Россия категорически против произвольных противоправных мер, эмбарго и санкций, принимаемых против суверенных государств в обход устава ООН,

— подчеркнула дипломат.



Совершенно неожиданно итоги венесуэльских выборов признал… президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он даже высказался за развитие двустороннего сотрудничества. Нельзя, однако, не отметить, что Эрдоган является весьма ненадежным союзником. Точно так же в свое время он рвался дружить с соседней Сирией, что не помешало ему развернуться на 180 градусов в отношении этой страны. Его антисирийская позиция сохраняется и по сей день.



Николаса Мадуро нередко пытаются упрекать в том, что он якобы не предпринимает никаких мер для развития экономики своей страны. Однако это — такая же ложь, как и многое другое, что льется в отношении неугодных политиков по всему миру.



Одной из мер, в частности, является создание национальной венесуэльской криптовалюты Petro. Власти страны рассчитывали, что этот шаг поможет привлекать средства из-за рубежа. Эта криптовалюта, в отличие от других, обеспечена вполне реальным ресурсом — нефтью. США тут же ввели против нее санкции.

От монет до гильз: хобби, ведущее в историю

Чтобы остановить инфляцию, президент Венесуэлы в марте объявил деноминацию боливара, создав новую денежную единицу — суверенный боливар. Не говоря уже о постоянных повышениях зарплаты трудящимся, строительстве жилья, доступного населению, развития бесплатной медицины.



Однако в условиях изоляции действовать какому-либо правительству вообще весьма сложно. США же вместе с их союзниками, что называется, хорошо устроились. Сначала они ведут против неугодного государства с не нравящейся им системой экономическую войну. Затем — пытаются дискредитировать власти этого государства, указывая на бреши в экономике. И ведут атаку уже не только против самого государства, но и против любого пути развития, отличного от западного. Они бы еще привели в пример разрушенную ими же Сирию!



Нельзя, однако, забывать и о том, что далеко не во всех странах, правительства которых пользуются вполне лояльным к себе отношениям со стороны США и Западной Европы, построены «витрины капитализма».



Подводя итоги: нельзя сказать, что венесуэльская оппозиция при поддержке внешних сил успокоится и перестанет провоцировать столкновения. Но победа Мадуро - это достойный ответ внешним силам, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране и посадить в Каракасе свою марионетку. Эта победа показывает, что сопротивляться зарвавшимся «чесателям демократии» можно даже в условиях удушающих санкций. Стоит только какому-либо государству избрать своего главу не по указке Вашингтона, в Белом доме снова начинает «чесаться демократия». Президента США Дональда Трампа не устроили президентские выборы, состоявшиеся 20 мая в Венесуэле. Николас Мадуро, политический наследник покойного Уго Чавеса, набрал в три раза больше голосов, чем его главный соперник — кандидат от оппозиционной партии «Прогрессивный авангард» Энри Фалькон. Если Николаса Мадуро поддержали 6,2 миллиона граждан Венесуэлы, то кандидат №2 набрал лишь менее двух миллионов голосов.Итак, человек, которого США и его союзники давно пытались «списать в утиль», вдруг заручился поддержкой 68% избирателей. И тут же из США последовали заявления о том, что выборы-де были «недемократическими». Говорят: дескать, явка была низкая. Да, на избирательные участки пришло 46% граждан Венесуэлы (или 9,4 миллиона человек). На предыдущих президентских выборах явка составила около 80%.Но ведь и в США 8 ноября 2016 года, когда был избран Трамп, тоже далеко не все избиратели пришли к урнам. Явка считалась для Штатов весьма низкой — 55,7%. Да, можно возразить, что это больше, чем 46%. Но ведь и Трамп победил лишь с помощью перевеса голосов выборщиков, а на самом деле его победу тоже, при желании, можно поставить под сомнение, поскольку его ближайшая соперница Хиллари Клинтон, баллотировавшаяся от Демократической партии, формально набрала на 2,9 миллиона голосов избирателей больше.Не то, чтобы стоило пересматривать победу Трампа, но не Вашингтону и не Трампу говорить о легитимности или нелегитимности старого-нового президента Венесуэлы.Кандидат от оппозиции Энри Фалькон вместе с занявшим третье место кандидатом от движения «Надежда на перемены» Хавьером Бертуччи заявили о непризнании итогов выборов. В этом у них весьма мощная опора в лице Вашингтона. Но вывести людей на «майдан» они до сих пор не попытались (а ведь в таких случаях, если у оппозиции есть хоть какая-то поддержка, следует именно такой сценарий!)Не вышли на улицы и те оппозиционные партии, которые призвали к бойкоту. Правда, они сделали заявление о том, что будут прилагать усилия для проведения досрочных выборов президента уже в конце этого года.Одна из претензий оппозиции к прошедшим выборам — то, что они были досрочными. Якобы из-за этого противники главы государства не успели выдвинуть сильного единого кандидата. Однако именно оппозиция громче всех добивалась досрочных выборов, даже объявив в начале 2017 года импичмент президенту (который, впрочем, был отменен Конституционным судом).Оппозиция может опираться не только на США, но и на мнение Европейского союза и «Большой семерки». Эти структуры вслед за командой «Фас!» из Вашингтона также поспешили заявить о непризнании состоявшихся венесуэльских выборов. Повод все тот же — «чешется демократия». Там призвали провести «свободные и справедливые» выборы (каковыми, разумеется, будут признаны лишь те, на которых победил бы угодный кандидат).— сказано в совместном коммюнике «большой семерки» и ЕС.События после выборов развивались стремительно. Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях в отношении Каракаса — теперь американским физическим и юридическим лицам США запрещено проводить операции с суверенным долгом Венесуэлы и с ее государственными активами.В ответ венесуэльские власти выслали из страны поверенного в делах США Тодда Робинсона и еще одного американского дипломата — главу политического отдела посольства США Брайана Наранхо. Их обвиняют в заговоре против Венесуэлы. Американские дипломаты обвинение отвергли, однако Робинсон тут же продемонстрировал вмешательство в дела иного государства, заявив: «Я вас уверяю, что страна нуждается в изменениях». Американскому представителю, конечно же, виднее, как всегда! Теперь будет вещать из Вашингтона. США предприняли ответные меры и выслали двух венесуэльских дипломатов, один из которых тут же стал заместителем главы МИД Венесуэлы.При этом несогласие с антивенесуэльскими шагами Запада выразил МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова выступила против лицемерных санкций, которые предприняты США в обход международного права.— подчеркнула дипломат.Совершенно неожиданно итоги венесуэльских выборов признал… президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он даже высказался за развитие двустороннего сотрудничества. Нельзя, однако, не отметить, что Эрдоган является весьма ненадежным союзником. Точно так же в свое время он рвался дружить с соседней Сирией, что не помешало ему развернуться на 180 градусов в отношении этой страны. Его антисирийская позиция сохраняется и по сей день.Николаса Мадуро нередко пытаются упрекать в том, что он якобы не предпринимает никаких мер для развития экономики своей страны. Однако это — такая же ложь, как и многое другое, что льется в отношении неугодных политиков по всему миру.Одной из мер, в частности, является создание национальной венесуэльской криптовалюты Petro. Власти страны рассчитывали, что этот шаг поможет привлекать средства из-за рубежа. Эта криптовалюта, в отличие от других, обеспечена вполне реальным ресурсом — нефтью. США тут же ввели против нее санкции.Чтобы остановить инфляцию, президент Венесуэлы в марте объявил деноминацию боливара, создав новую денежную единицу — суверенный боливар. Не говоря уже о постоянных повышениях зарплаты трудящимся, строительстве жилья, доступного населению, развития бесплатной медицины.Однако в условиях изоляции действовать какому-либо правительству вообще весьма сложно. США же вместе с их союзниками, что называется, хорошо устроились. Сначала они ведут против неугодного государства с не нравящейся им системой экономическую войну. Затем — пытаются дискредитировать власти этого государства, указывая на бреши в экономике. И ведут атаку уже не только против самого государства, но и против любого пути развития, отличного от западного. Они бы еще привели в пример разрушенную ими же Сирию!Нельзя, однако, забывать и о том, что далеко не во всех странах, правительства которых пользуются вполне лояльным к себе отношениям со стороны США и Западной Европы, построены «витрины капитализма».Подводя итоги: нельзя сказать, что венесуэльская оппозиция при поддержке внешних сил успокоится и перестанет провоцировать столкновения. Но победа Мадуро - это достойный ответ внешним силам, которые пытаются дестабилизировать обстановку в стране и посадить в Каракасе свою марионетку. Эта победа показывает, что сопротивляться зарвавшимся «чесателям демократии» можно даже в условиях удушающих санкций. Автор: Елена Громова Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 64 Источник Похожие новости Бизнесу обещают не преследование, а защиту от санкций Мост о двух концах. Кубань глазами крымчан От монет до гильз: хобби, ведущее в историю

У Запада снова чешется демократия Кинозал. Танк, дизельпанк и дорога ярости Тише воды, ниже травы. Кремль в глухой изоляции Новости партнеров