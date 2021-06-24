У Запада "рука набита": Сноуден назвал имя следующей жертвы после Макафи

По мнению Сноудена, американская тюремная система весьма жестока.

Эдвард Сноуден прокомментировал смерть основателя компании - разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи, которого нашли мёртвым в испанской тюрьме. Причиной смерти называли суицид, но тот ранее сообщал, что если его найдут мёртвым - он точно себя не убивал.

По мнению Сноудена, Джулиан Ассанж может стать следующим.

"Европа не должна выдавать осуждённых в ненасильственных преступлениях судебной системе и тюремной (американской. - Ред.), столь жёсткой, что подсудимые скорее умрут, чем станут ей подчиняться. Следующим может быть Джулиан Ассанж", - написал он в своём Твиттере.

Он считает, что до реформирования системы должен оставаться мораторий.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с мнением Сноудена.

"На Ассанжа оказывали воздействие, подвергали пыткам, а теперь мы вообще не представляем, что с ним творят. Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, "не вынесли душа поэта позора мелочных обид", и всё. Такие операции Запад проводить умеет - рука набита", - заявила Мария Захарова в своём телеграм-канале.