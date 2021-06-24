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У Запада "рука набита": Сноуден назвал имя следующей жертвы после Макафи
24 июня 2021, 12:25 • 49 • Политика
По мнению Сноудена, американская тюремная система весьма жестока.
Эдвард Сноуден прокомментировал смерть основателя компании - разработчика антивирусного программного обеспечения McAfee Джона Макафи, которого нашли мёртвым в испанской тюрьме. Причиной смерти называли суицид, но тот ранее сообщал, что если его найдут мёртвым - он точно себя не убивал.
По мнению Сноудена, Джулиан Ассанж может стать следующим.
"Европа не должна выдавать осуждённых в ненасильственных преступлениях судебной системе и тюремной (американской. - Ред.), столь жёсткой, что подсудимые скорее умрут, чем станут ей подчиняться. Следующим может быть Джулиан Ассанж", - написал он в своём Твиттере.
Он считает, что до реформирования системы должен оставаться мораторий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова согласилась с мнением Сноудена.
"На Ассанжа оказывали воздействие, подвергали пыткам, а теперь мы вообще не представляем, что с ним творят. Потом англосаксы выдадут строчку пресс-релиза, мол, "не вынесли душа поэта позора мелочных обид", и всё. Такие операции Запад проводить умеет - рука набита", - заявила Мария Захарова в своём телеграм-канале.
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