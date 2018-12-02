Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Идею Путина о визовых послаблениях для украинцев предложили распространить на ЕС
Диктатор в агонии: Почему Порошенко ждёт судьба Януковича
Немецкий дипломат обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну
"Мы без каких-либо вопросов купим С-400 у России": Чавушоглу объяснил ...
Главная / Политика

«У Запада нет альтернативы»: Лавров рассказал, что скрепляет союз России, Индии и Китая

02 декабря 2018, 18:39  •  142 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о тех идеях и принципах, которые скрепляют союз России, Индии и Китая и позволяют им иметь согласованное мнение по ключевым мировым проблемам. «У Запада нет альтернативы», - отметил он, говоря о позиции трех стран по Сирии.
Глава российского МИДа рассказал, что Россия, Индия и Китай связаны с друг другом как географически, так и политически, и разделяют «позиционные» взгляды на ключевые мировые проблемы. Кроме того, три страны заинтересованы в мирном разрешении любых споров, стремятся к свободной торговле в справедливой экономический системе, и именно это делает их союзниками.
Говоря о союзничестве Москвы, Пекина и Нью-Дели, Сергей Лавров привел в пример тот факт, что они, как и остальные партнеры по БРИКС, стали соавторами заявления с критикой неправомерных действий в отношении ОЗХО и призвали мировое сообщество уважать Конвенцию о нераспространении химического оружия.
Россия, Китай и Индия занимают согласованную позицию при обсуждении самых важных вопросов, обсуждаемых в рамках ООН, подчеркнул Лавров. Он сообщил о решении лидеров трех стран начать работу над расширением сотрудничества. Три министерства иностранных дел уже получили соответствующие поручения, говорит российский министр.
Сергей Лавров отдал должное еще одной, на этот раз «астанинской» тройке, в которой участвует Россия. Он отметил, что конституционный комитет, который сейчас формируется в Сирии по инициативе России, Турции и Ирана, по оценке большинства стран, является единственной реальной возможностью собрать всех сирийцев на стол переговоров и выработать общие, приемлемые для всех сторон подходы к тому, как наладить мирную жизнь в ближневосточной республике. В то же время, напомнил глава МИД России, у Запада долгие годы отсутствует какая-то разумная альтернатива тем решениям, которые продвигает «астанинская» тройка.
Комментарий по поводу союзников России в Сирии и на мировой арене Сергей Лавров озвучил в передаче «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия 1».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

142
Источник
Похожие новости
02 декабря 2018, 02:24
Путин назвал украинскую власть «партией войны»
02 декабря 2018, 18:39
Порошенко сузил «имперские планы» Путина до Мариуполя и Бердянска
02 декабря 2018, 12:09
Или С-400, или F-35: в сенате США сформулировали ультиматум Турции

02 декабря 2018, 12:09
«Новый вымысел»: глава Пентагона превзошел Конгресс в стремлении разглядеть «российское вмешательство» в выборы
02 декабря 2018, 08:54
"Время компромиссов прошло": Политолог о возможной блокировке Facebook в России
02 декабря 2018, 12:09
Гаспарян заподозрил Ротару в стремлении стать хэдлайнером фестиваля металлистов
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 декабря 2018, 02:24
Россия ответит Киеву упрощением для украинцев получения гражданства РФ – Путин
02 декабря 2018, 00:39
Кто призывает Россию жить "по понятиям"?
02 декабря 2018, 02:10
«Всё меньше поддержки таких инициатив»: в Европарламенте предложили расторгнуть согла...
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керч...
02 декабря 2018, 05:39
Трамп, инцидент под Керчью и ситуация на Украине: Основные вопросы к Путину на G20
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 03:54
«Пограничники виновато улыбаются»: как россиян не пускают на Украину
30 ноября 2018, 19:24
Путин не стал здороваться с Трампом на саммите G20
26 ноября 2018, 17:54
Что значит введение военного положения на Украине: комендантский час, закрытие границ и никаких выборов
26 ноября 2018, 05:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 25.11.18
01 декабря 2018, 03:39
Путина встретили в Буэнос-Айресе криком «Вы номер один!» - СМИ
26 ноября 2018, 21:09
Украинские соцсети: «Порошенко послал пацанов на убой»
27 ноября 2018, 21:39
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.