«У Запада нет альтернативы»: Лавров рассказал, что скрепляет союз России, Индии и Китая

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о тех идеях и принципах, которые скрепляют союз России, Индии и Китая и позволяют им иметь согласованное мнение по ключевым мировым проблемам. «У Запада нет альтернативы», - отметил он, говоря о позиции трех стран по Сирии.

Глава российского МИДа рассказал, что Россия, Индия и Китай связаны с друг другом как географически, так и политически, и разделяют «позиционные» взгляды на ключевые мировые проблемы. Кроме того, три страны заинтересованы в мирном разрешении любых споров, стремятся к свободной торговле в справедливой экономический системе, и именно это делает их союзниками.

Говоря о союзничестве Москвы, Пекина и Нью-Дели, Сергей Лавров привел в пример тот факт, что они, как и остальные партнеры по БРИКС, стали соавторами заявления с критикой неправомерных действий в отношении ОЗХО и призвали мировое сообщество уважать Конвенцию о нераспространении химического оружия.

Россия, Китай и Индия занимают согласованную позицию при обсуждении самых важных вопросов, обсуждаемых в рамках ООН, подчеркнул Лавров. Он сообщил о решении лидеров трех стран начать работу над расширением сотрудничества. Три министерства иностранных дел уже получили соответствующие поручения, говорит российский министр.

Сергей Лавров отдал должное еще одной, на этот раз «астанинской» тройке, в которой участвует Россия. Он отметил, что конституционный комитет, который сейчас формируется в Сирии по инициативе России, Турции и Ирана, по оценке большинства стран, является единственной реальной возможностью собрать всех сирийцев на стол переговоров и выработать общие, приемлемые для всех сторон подходы к тому, как наладить мирную жизнь в ближневосточной республике. В то же время, напомнил глава МИД России, у Запада долгие годы отсутствует какая-то разумная альтернатива тем решениям, которые продвигает «астанинская» тройка.

Комментарий по поводу союзников России в Сирии и на мировой арене Сергей Лавров озвучил в передаче «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия 1».