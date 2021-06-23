У Запада был шанс: В Германии заявили о расплате за отказ от России

Запад отверг Россию и теперь поплатится за это, пишет немецкий журнал Der Spiegel. "Путин начал устанавливать контакты в другом регионе — с Китаем", - указала обозреватель издания.

У Запада был шанс наладить хорошие отношения с Россией, но он оттолкнул её и позволил ей сблизиться с Китаем. Теперь он пожинает плоды своей опрометчивости, обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Франциска Аугштайн.

Она указывает, что президент России Владимир Путин – человек западных традиций. В 2001 году он выступала в Бундестаге и предлагал создать зону свободной торговли от Владивостока до Лиссабона. А еще — принять Россию в НАТО.

Однако Запад по-прежнему "точил зуб" на Россию, поэтому никакого прогресса в отношениях не случилось. Во время памятной мюнхенской речи в 2007 Путин предпринял попытку вразумить Запад. Он предложил Западу сотрудничество, однако ответа не получил, отмечает обозреватель.

В России не забывают и о бессмысленных войнах, которые во имя демократии велись в Афганистане и в Ираке. Многолетнее присутствие НАТО в Афганистане принесло мало результатов. Ирак после свержения диктатора Саддама Хусейна стал неуправляемым,

- указала Франциска Аугштайн.

Она назвала плохой шуткой слова эксперта по Восточной Европе Вильфрида Йильге, который заявил, что Россия опасно приблизилась к границам НАТО. Обозреватель указала, что ситуация прямо обратная.

Россия в последние годы и вплоть до сегодняшнего дня все время выступает с инициативами, делает Западу предложения. Никакой реакции нет, и поэтому Путин начал устанавливать контакты в другом регионе — с Китаем,

- делает вывод обозреватель немецкого журнала Der Spiegel.

Она осудила Запад за постоянные претензии к России по поводу "прав человека", при том, что западные страны поддерживают дружбу с Саудовской Аравией, где практикуются пытки, убийства и другие нарушения. Также обозреватель указала, что в НАТО прекрасно знают, что Россия не угрожает организации, но все равно продолжают вооружаться.