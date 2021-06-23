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У Запада был шанс: В Германии заявили о расплате за отказ от России
23 июня 2021, 18:05 • 204 • Политика
Запад отверг Россию и теперь поплатится за это, пишет немецкий журнал Der Spiegel. "Путин начал устанавливать контакты в другом регионе — с Китаем", - указала обозреватель издания.
У Запада был шанс наладить хорошие отношения с Россией, но он оттолкнул её и позволил ей сблизиться с Китаем. Теперь он пожинает плоды своей опрометчивости, обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Франциска Аугштайн.
Она указывает, что президент России Владимир Путин – человек западных традиций. В 2001 году он выступала в Бундестаге и предлагал создать зону свободной торговли от Владивостока до Лиссабона. А еще — принять Россию в НАТО.
Однако Запад по-прежнему "точил зуб" на Россию, поэтому никакого прогресса в отношениях не случилось. Во время памятной мюнхенской речи в 2007 Путин предпринял попытку вразумить Запад. Он предложил Западу сотрудничество, однако ответа не получил, отмечает обозреватель.
- указала Франциска Аугштайн.
Она назвала плохой шуткой слова эксперта по Восточной Европе Вильфрида Йильге, который заявил, что Россия опасно приблизилась к границам НАТО. Обозреватель указала, что ситуация прямо обратная.
- делает вывод обозреватель немецкого журнала Der Spiegel.
Она осудила Запад за постоянные претензии к России по поводу "прав человека", при том, что западные страны поддерживают дружбу с Саудовской Аравией, где практикуются пытки, убийства и другие нарушения. Также обозреватель указала, что в НАТО прекрасно знают, что Россия не угрожает организации, но все равно продолжают вооружаться.
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