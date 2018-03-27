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У задержанных Украиной крымских рыбаков заканчиваются продукты, пополнить запасы им не позволяют

27 марта 2018, 19:54  •  86 • В России

У крымских рыбаков, которых Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море, пресной воды и продуктов хватит еще на 3-5 дней. При этом украинские правоохранители не дают крымчанам сойти на берег для пополнения запасов, рассказали КП-Крым в пресс-службе рыболовецкого колхоза имени 1 мая – компании, владеющей задержанным судном «Норд».

- Пока на борту есть продукты и пресная вода, но их хватит максимум на 3-5 дней. Нас очень беспокоит, как в дальнейшем будет осуществляться снабжение (провизией, - ред.), потому что на берег пока команде сходить не разрешается. Каких-то усилий для того, чтобы доставить необходимое для жизни и существования, украинские пограничники пока не предприняли, - рассказали в пресс-службе судовладельца.

Напомним, на борту «Норда» в порту Бердянска находятся 10 человек экипажа – жители Керчи с российскими паспортами.

Компания, владеющая судном, уже обратилась за помощью в МИД, Росрыболовство и администрацию президента. Кроме того, рыбакам ищут адвоката.

- Мы надеемся, что российские власти в ближайшее время смогут сделать так, чтобы жизни и безопасности российских граждан ничто не угрожало. Сегодня у нас должен появиться адвокат, это должен быть гражданин Украины. В представительстве МИД России в Харькове нам предоставили перечень адвокатов, с которыми мы сегодня связываемся, - отметили в пресс-службе рыболовецкого колхоза.

В компании надеются, что адвокат поможет «обеспечить эффективные коммуникации с властями Украины» или хотя бы добиться доставки на судно продуктов и воды. В пресс-службе подчеркнули, что членов экипажа опросили, однако официальных обвинений пока не предъявили. При этом, отметили судовладельцы, представители правопорядка Украины «постоянно угрожают этапировать командира в Херсон».

В пресс-службе рыболовецкого колхоза подчеркнули, что считают незаконным задержание судна и экипажа: рыбаки не пересекали границу территориальных вод Украины.

- Они находились в водах совместного пользования. Это совершенно, с нашей точки зрения, наглые и беззаконные действия украинской погранслужбы. При проверке судна погранслужбой Украины экипажу были предъявлены обвинения в том, что данное судно числится в регистре украинских морских судов. Так оно и было до 2014 года, но в настоящий момент оно приписано к морскому регистру России. Тем не менее, их ошвартовали в Бердянске. Судно не пошло на конфликт – непонятно, какие могли бы быть провокационные действия. Они отправились туда, куда им приказала двигаться погранслужба Украины, - разъяснили судовладельцы.

Крымские власти тоже включились в работу и пообещали оказать помощь задержанным. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что чиновники в настоящее время связываются с родственниками членов экипажа и оказывают юридическую поддержку.

Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что составили административные протоколы на всех членов экипажа.

Как писала «Комсомолка», в прошлом году Украина наложила арест на иностранное судно, зашедшее в один из портов Крым. Сухогруз под флагом Танзании был задержан 30 ноября 2016 года в украинской части реки Дунай.

Еще в 2014 году украинские власти закрыли порты Крыма для международного судоходства. Кроме того, в Уголовный кодекс Украины внесена статья о нарушении правил въезда Крым. Согласно украинскому законодательству, члены экипажа судна, прибывающие на его борту в Крым, попадают под административную и уголовную ответственность перед Украиной за незаконное групповое пересечение границы и нарушение порядка въезда на полуостров.

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