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У ВСУ проблема: Украинцы растеряли желание служить режиму - эксперт

11 августа 2021, 00:50  •  52 • Политика
Новый главнокомандующий ВСУ заявил о готовности к полномасштабной войне. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что украинская армия ни с кем реально воевать не будет. "За семь лет в окопах можно растерять любое желание служить режиму, который создал систему, когда мужчины вынуждены идти в армию, для того чтобы содержать свою семью", - пояснил он.
Украинский генерал-майор Валерий Залужный, назначенный в конце июля главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ), заявил о готовности к полномасштабной войне. Истинные возможности украинской армии оценил военный эксперт Юрий Кнутов.
По его словам, главная проблема ВСУ - это низкий моральный дух личного состава, который и раньше-то был не особо высок. А причина этого заключается в том, что в украинскую армию идут не по идейным соображениям, а исключительно для того, чтобы иметь возможность прокормить себя и свою семью.
Главная причина заключается в том, что просто нужно как-то выживать и как-то содержать свои семьи. Учитывая, что значительная часть военнослужащих - это взрослые мужчины, женатые, с детьми,
- отметил Юрий Кнутов в беседе с Царьградом.
Эксперт добавил, что именно за счёт таких людей на Украине более-менее достигается укомплектованность ВСУ личным составом. Что же касается солдат на передовой Донбасса, то там проблему нехватки личного состава решают за счёт нацистских батальонов, которые идейно настроены на войну с Россией.
Они же являются теми заградотрядами, которые как-то заставляют военнослужащих выполнять боевую задачу,
- добавил военный эксперт.
При этом он уверен, если начнутся реальные боевые действия, то за идеи националистов абсолютное большинство украинцев умирать не будет. И за идеалы НАТО - тоже. Поэтому если говорить о том, насколько высок моральный дух в украинской армии, то ответ очевиден: он невысок.
За семь лет в окопах можно растерять любое желание служить режиму, который создал систему, когда мужчины вынуждены идти в армию, для того чтобы содержать свою семью,
- подчеркнул Юрий Кнутов.
Поэтому перспективы у ВСУ очень плохие, считает он. И этот процесс будет дальше нарастать и усиливаться, если киевская власть не изменит свою политику как в отношении России, так и в отношении своего населения, резюмировал военный эксперт.

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