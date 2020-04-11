«У всех были сопутствующие заболевания»: в Москве скончались восемь человек с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались восемь человек с положительным тестом на коронавирус. Как сообщили в оперативном штабе, им было от 39 до 84 лет, все они имели сопутствующие заболевания. В Подмосковье число заражённых превысило 1 тыс. Тем временем государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал тест-систему для выявления антител к COVID-19. В Роспотребнадзоре пояснили, что система даёт возможность изучать иммунитет переболевших и оценивать эффективность разрабатываемых вакцин.

В Москве за последние сутки скончались восемь человек с положительным тестом на COVID-19, им было от 39 до 84 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

В штабе отметили, что все они имели сопутствующие заболевания, трое скончавшихся страдали сахарным диабетом.

«У 39-летнего наблюдалась острая респираторная недостаточность, полнокровие внутренних органов и отёк головного мозга», — говорится в сообщении.

Среди других заболеваний названы гипертония, хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ), атеросклероз, пиелонефрит.

По данным Роспотребнадзора, на 10 апреля в России было зарегистрировано 11 917 случаев инфицирования COVID-19, 94 человека скончались.

Наибольшее число случаев заболевания отмечено в Москве и Московской области. Так, в столице число заражённых COVID-19 достигло 7822. В Подмосковье выявлено более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией.

«К сожалению, коронавирус распространяется. Перевалили за 1 тыс. заболевших коронавирусом. Но самое главное даже не это, а то, что мы выявляем всё большее количество больных с пневмонией», — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

В области принимаются меры для того, чтобы справиться с числом заболевших. Так, в Жуковском достраивают инфекционный корпус, рассчитанный на 75 пациентов, который должен открыться 17 апреля. В Подольске детскую городскую больницу за две недели переоборудовали в инфекционное отделение.

«Все палаты снабжены дверями, в которых стоит стекло для полной визуализации медицинского персонала, всех пациентов, которые находятся в палате в данный момент. И табличками, причём цвет этих табличек — для нас, он говорит о степени тяжести пациента. Разные этажи в разном цвете», — заявил главный врач ГБУЗ МО «ПГКБ» Вардан Гаворкян.

Также накануне был выявлен первый случай заражения коронавирусом в Ненецком автономном округе. Диагноз был поставлен жителю Нарьян-Мара, который прибыл в регион из Санкт-Петербурга 9 апреля.

Тем временем, как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал ИФА тест-систему «SARS-CoV-2-ИФА-Вектор» для выявления антител к COVID-19.

В ведомстве пояснили, что «новый диагностический инструмент» позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционный иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против вируса.

Ведущий российский инфекционист Виктор Малеев, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН, ранее рассказал «Парламентской газете», что в соответствии с самым оптимистичным прогнозом временем окончания эпидемии коронавируса в России является начало июня.

Эксперт отметил, что такой сценарий возможен, если не будут допущены серьёзные врачебные ошибки, а люди станут максимально соблюдать режим самоизоляции.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьём. Но вакцина будет готова только к концу года. Хорошо, если получится раньше», — сказал он.

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Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин накануне объявил, что с 13 апреля в городе должно начаться постепенное введение пропускного режима в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

«На первом этапе введём его для поездок на работу. На втором этапе — для поездок в других целях. И на третьем этапе — если понадобится — для передвижения внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений», — пояснил Собянин.

В Москве продолжают действовать ограничительные меры, введённые с целью остановить распространение коронавирусной инфекции. Все жители столицы, независимо от возраста, должны соблюдать режим самоизоляции, который продлится до 30 апреля. Покидать дом можно для обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу (для тех, кто обязан её посещать), похода в ближайший магазин либо в аптеку. Также граждане могут выгуливать домашних питомцев на расстоянии не более 100 м от дома и выносить бытовой мусор.