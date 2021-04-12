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«У врача не было оснований»: психиатра из Татарстана обвиняют в халатности из-за отказа госпитализировать пенсионера
12 апреля 2021, 19:40 • 19 • В России
В Татарстане врача-психиатра подозревают в халатности, после того как в доме пенсионера, которого она отказалась госпитализировать, произошёл взрыв газа. В результате погибли два человека, ещё как минимум четверо пострадали. Глава Следственного комитета поручил проверить порядок принудительного лечения в республике и подготовить предложения о внесении изменений в закон о недобровольной госпитализации. Эксперты считают, что необходимо декриминализировать ответственность психиатров, так как сейчас, по их мнению, врачи могут подвергнуться уголовному преследованию и если прибегнут к принудительной госпитализации, и если откажут в ней.
Gettyimages.ru © Фото из личного архива
В Татарстане следователи проводят проверку по фактам отказа от принудительного лечения пациентов в психоневрологических диспансерах (ПНД) республики. Ранее в регионе врача-психиатра заподозрили в халатности из-за отказа госпитализировать пенсионера, в квартире которого в последствии произошёл взрыв газа. При этом адвокат медработницы отмечает, что её арест может создать опасный прецедент, так как некоторые граждане пытаются сдать своих пожилых родственников в ПНД, чтобы не заботиться о них.
«Не было оснований для госпитализации»
1 апреля Зеленодольский городской суд отправил на два месяца под домашний арест 53-летнего врача-психиатра Наталья Евдокимову, запретив ей на это время заниматься врачебной деятельностью.
Сама Евдокимова просила суд позволить ей продолжить работать в Зеленодольском психоневрологическом диспансере РКПБ им. академика В.М. Бехтерева на должности заведующей отделением медико-социальной реабилитации, поскольку в учреждении не хватает квалифицированных специалистов, а она имеет 23-летний опыт.
Евдокимову подозревают в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). По версии следствия, 29 марта к ней поступил пациент — 87-летний пенсионер. Его внуки, которые приехали с ним, рассказали врачу, что пожилой человек пьёт слишком много алкоголя, неадекватно себя ведёт и угрожает уничтожить квартиру, в которой живёт. Однако Евдокимова после осмотра отказалась госпитализировать мужчину, так как, по её собственным словам, не нашла для этого оснований, и пенсионера отвезли домой.
Спустя несколько часов в квартире пенсионера в девятиэтажном доме прогремел взрыв. По предварительной версии, мужчина мог специально открыть конфорки газовой плиты. Сам он погиб на месте, позднее в больнице скончалась 70-летняя пенсионерка из соседней квартиры. Не менее четырёх человек были госпитализированы с тяжёлыми травмами.
Как заявили RT в региональном следственном управлении, у Евдокимовой было достаточно оснований для госпитализации пациента даже помимо его воли: его «суицидальные намерения» и позднее время суток, в которое родственники не могли обратиться в другие медучреждения или попросить об осмотре пациента другими врачами.
Кроме того пенсионер в тот вечер был пьян, что подтверждается диагнозом «алкогольный психоз», который ему поставила бригада скорой помощи, доставившая его в ПНД, сообщили RT в СК.
Сама Евдокимова не считает себя виновной.
«Мужчину привезли в ПНД на скорой помощи в сопровождении его внуков. Наталья Николаевна провела обследование: пообщалась с поступившим пациентом, с его родственниками, установила с помощью алкотестера, что пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести», — рассказал RT адвокат Евдокимовой Павел Мазуренко.
По словам адвоката, Евдокимова диагностировала у пенсионера признаки деменции, но решила, что тот не нуждается в стационарном лечении, поскольку во время беседы он вёл себя благодушно и не высказывал мыслей о самоубийстве.
Врач разъяснила его родственникам, что он требует внимания, отмечает Мазуренко.
«Она рассказала, как с ним обращаться и рекомендовала прийти на амбулаторный приём в плановом порядке. Сам мужчина отказывался от госпитализации в ПНД, утверждала на суде Евдокимова», — говорит он.
Адвокат Мазуренко уверяет, что «у врача не было оснований для недобровольной госпитализации пациента». Согласно закону РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», врач может госпитализировать человека против его воли, только если тот опасен для себя или окружающих.
Эта статья предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. По его словам, уголовное дело в отношении врача Евдокимовой уже создало в Зеленодольске опасный прецедент.
«Я разговаривал с нескольким психиатрами в городе, они жалуются, что пожилых людей в ПНД начали вести «пачками». Родственники говорят врачам: «Заберите его, а то мы на вас жалобу напишем, и вас посадят». Если раньше родственники сомневались вести или не вести своих престарелых бабушек и дедушек, то сейчас везут смело и угрожают врачам уголовной ответственностью за отказ в госпитализации», — говорит собеседник RT.
Нужны объективные доказательства
Согласно закону о психиатрической помощи, врач-психиатр может самостоятельно принять решение о временном помещении человека в стационар до постановления судьи, если этот пациент представляет опасность для себя или окружающих.
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, член правления Российского общества психиатров Николай Говорин считает, что в данной ситуации врачу было сложно обнаружить у пациента признаки склонности к суициду.
«Психические расстройства у пожилых людей могут проявляться в виде «мерцания»: симптомы то появляются, то исчезают. Кроме того, они могли быть скрыты из-за состояния алкогольного опьянения», — пояснил собеседник RT.
У врача, по словам Говорина, есть возможность госпитализировать человека временно, на 48 часов. За это время специалист должен решить — лечить в стационаре или амбулаторно. Если врач считает, что пациенту необходимо лечиться в больнице, то он подаёт документы в суд, который решает вопрос о недобровольной госпитализации.
Николай Говорин поясняет, что, если поведение пожилого человека действительно вызывает опасения, то его родственникам нужно предоставить врачу-психиатру объективные доказательства этого. Например, видеозапись, на которой видно, что человек ведёт себя неадекватно.
При этом психиатры нередко сталкиваются с людьми, которые хотят «сдать» пожилого родственника в ПНД, чтобы не заботиться о нём самим, добавил собеседник RT. Наталья Евдокимова на суде заявила, что её пациент был неопрятно одет, от него неприятно пахло, и поэтому она предположила, что внуки просто хотели «пристроить его в казённое учреждение».
«Психиатры в очень уязвимом положении»
30 марта глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на оперативном совещании обратился к главному следователю Татарстана Валерию Липскому с поручением проконтролировать, как в республике проводят принудительное лечение. Как сообщили в СКР, Бастрыкин также поручил подчинённым внести предложения «об изменении порядка принудительного лечения».
В управлении СКР по Татарстану RT сообщили, что у ведомства пока ещё нет результатов проверки или возможных предложений по изменению закона.
Принудительное лечение регулирует закон РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», принятый в 1992 году. Президент Независимой психиатрической ассоциации России (НПА) Юрий Савенко считает, что необходимости менять этот документ нет.
«Этот закон был крупнейшим положительным вкладом в нашу профессию», — сказал Савенко в беседе с RT.
Однако врач отмечает, что статья о принудительной госпитализации не всегда применяется верно. По его словам, гораздо чаще, чем отказ в госпитализации, россияне сталкиваются с проблемой, когда врач-психиатр госпитализирует пациента против его воли без достаточных оснований.
«Наша ассоциация контролирует сообщения о нарушениях в психиатрии, и обычно мы фиксируем нарушения другого рода, когда психиатры кладут в стационар пациентов против их воли, хотя нет объективных доказательств того, что они опасны для себя или общества. Случай Евдокимовой достаточно редкий», — поясняет собеседник.
Депутат Госдумы Николай Говорин считает, что вместо того, чтобы менять закон о принудительной госпитализации, стоит декриминализировать ответственность психиатров, чтобы врачей перестали привлекать к уголовной ответственности за ошибки, которые они допустили без злого умысла.
«Сейчас врачи-психиатры оказываются в очень уязвимом положении. Если доктор не примет в диспансер пациента и тот после этого совершит противоправное действие, то врач отправится в тюрьму. А если он госпитализирует пациента принудительно, то всегда сохраняется вероятность того, что родственники пойдут в прокуратуру и напишут заявление на врача о незаконном лишении свободы. И в этом случае тоже тюрьма», — поясняет Говорин.
По мнению собеседника, в спорных ситуациях оценивать действия психиатра должны эксперты из профессионального сообщества. Правоохранители будут подключаться, если станет ясно, что в действиях врача был злой умысел. Если же врач ошибся ненамеренно, то ему следует назначить не уголовное наказание, а направить его на обучение, назначить дополнительные экзамены или лишить категории — на усмотрении экспертной комиссии, отмечает Говорин.
Николай Говорин уверен, что страх попасть под суд или в тюрьму заставляет студентов медицинских вузов отказываться от обучения психиатрии. Это приводит к дефициту специалистов.
В России не ведётся статистика об уголовных делах в отношении психиатров, однако количество обращений о врачебной ошибке растёт последние пять лет. По данным Следственного комитета, в 2016 году в СКР поступило 4947 сообщений граждан о преступлениях в сфере медицины, в 2019 году этих обращений было уже 6500.
В 2018 году в суды было направлено 303 дела о врачебных ошибках и ненадлежащем оказании медпомощи, а в 2019 году их количество выросло почти на 10%, до 332 уголовных дел.
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