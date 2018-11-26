«У военных такая задача - быть убитыми»: Украинский военный эксперт своеобразно отозвался о судьбе моряков с бронекатеров

Украинский военный эксперт Олег Стариков возмутился тем, что военные моряки, которые находились на бронекатерах и участвовали в провокации в Керченском проливе, не имели четких «письменных приказов» Он напомнил, что «у военных такая задача - быть убитыми».

«Мне сейчас скажут, что моряки погибли бы. Да, они бы погибли. Но у военных такая задача - убивать и быть убитыми», - напомнил украинский эксперт Олег Стариков в эфире телеканала 112.

Он возмутился тем фактом, что украинские моряки не применили два крупнокалиберных пулемета, которые были в их распоряжении. «Там было два пулемета калибра 50 мм. Почему возле них не было матросов?» - возмутился он.

Стариков также предположил, что Украина получит военную поддержку со стороны своих западных союзников. По его мнению, в Черное море вскоре войдет «какой-нибудь эсминец» и встанет возле Керченского пролива.

Украинский эксперт также призвал Киев просить военной помощи у Турции, которая, по его мнению, является «лидером черноморского региона» и негласно «отвечает за безопасность».

Стариков полагает, что Анкара, которая закупает у Москвы передовое вооружение и плотно сотрудничает в Сирии, в этом случае примет сторону Украины.

Напомним, ранее Петр Порошенко попросил помощи в защите Украины от России у стран - гарантов Будапештского меморандума, то есть, в числе прочих, у самой России и у стратегического российского союзника - Китая.

Глава МИД РФ Сергей Лавров уже отреагировал на этот призыв, напомнив, что Россия выполняет все свои обязательства в рамках документа и ни в коем случае не обязывалась поддерживать антиконституционный режим, установившийся на Украине в результате вооруженного государственного переворота.