У властей Молдовы нет единого мнения по поводу будущего Приднестровья

Додон – за «очень сильную автономию», правительство – за модель Гагаузии, ПМР же – за независимость

Находясь с рабочим визитом в Брюсселе, президент Молдовы Игорь Додон встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Основной темой переговоров был приднестровский конфликт и механизмы его урегулирования. Со своей стороны президент Молдовы высоко оценил усилия Евросоюза, который является наблюдателем в переговорах между Приднестровьем и Молдовой.

«В завершение встречи подчеркнул, что консенсус крупных внешних игроков в отношении Республики Молдова даёт нам возможность проводить взвешенную внешнюю политику на основе нейтрального статуса и исходя из национальных интересов Республики Молдова», – прокомментировал Игорь Додон встречу с Могерини, отметив, что обсудили также и предложение министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу по началу утилизации боеприпасов на территории Приднестровья.

Однако на самом деле не всё так гладко, как может показаться из официальных отчётов Игоря Додона о визите в Брюссель. У властей Молдовы не существует единого мнения по поводу будущего Приднестровья. Напомним, что накануне визита в Брюссель Игорь Додон в интервью немецкому журналу Spiegel рассказал, что у него готова концепция «очень сильной автономии для Приднестровья» и в ближайшее время этот документ будет обсуждаться в правительстве.

В правительстве Молдовы поспешили заявить, что не знают, о чём идёт речь.

«Мы сохраняем свою точку зрения: политическое решение может быть только в контексте территориальной целостности, с определённой автономией Приднестровья. Скажем, по модели Гагаузии», – заявила премьер-министр Молдовы Майя Санду.

По её словам, правительство в настоящее время занято тем, чтобы «изменить экономический аспект этого конфликта». По её мнению политическое решение этой проблемы не будет найдено до тех пор, пока «в Приднестровье некоторые персонажи делают очень большие деньги на схемах коррупции и контрабанды». Поэтому сегодня нет никаких условий для подобных решений, уверена Санду.

Поддержал премьер-министра и глава МИД Нику Попеску, выступив с заявлением о том, что большинство граждан страны категорически против федерализации. Правда, ему пришлось признать, что молдавское общество «разделено по вопросу о способах и путях приднестровского урегулирования», так же как и по многим другим вопросам.

Раскритиковали идею Додона об «очень сильной автономии» и в Приднестровье. В МИД ПМР назвали этот план «противоречивой политической декларацией», отметив, что такие декларации не являются редкостью со стороны молдавских политиков. Что же касается Приднестровской республики, то она строит свои планы на будущее в соответствие с референдумом 2006 года, на котором народ проголосовал за независимость.