У властей Чехии решение Москвы вызвало гордость

Вице-премьер Чехии Ян Гамачек заявил, что включение государства в список недружественных для России стран у него вызывает гордость.

Власти Чехии отреагировали на включение страны в список недружественных для России государств. Первый вице-премьер Ян Гамачек связал попадание страны в список с "делом Врбетице". По его мнению, реакция Москвы говорит лишь о том, что чехи сделали всё правильно в этой ситуации.

"Решение РФ является подтверждением того, что Чехия правильно отреагировала на "дело Врбетице", - заметил он и признался, что у него это вызывает чувство гордости.

По словам Гамачека, он горд тем, что принял участие в подготовке и реализации ответной реакции Праги на дело о взрывах.

Напомним, скандал, раздутый Прагой по делу о взрывах на складах в деревне Врбетице, стал поводом для взаимной высылки дипломатов России и Чехии. Кроме того, Чехия официально попала в перечень недружественных для России стран - наряду с США.

Статус недружественного государства ограничивает возможность дипломатической миссии Чехии нанимать на работу граждан России. Их число не может превышать 19 человек. США полностью запрещено заключать трудовые договоры с гражданами России.