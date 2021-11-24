У Владимира Зеленского создают новый управленческий орган, которому доверят определять, кто украинец, а кто чужак

«Слуги народа» зарегистрировали в Раде законопроект, утверждающий «национальную комиссию по вопросам украинской национальной и гражданской идентичности». Его автор, депутат Василий Мокан, убеждён, что такая комиссия должна сопровождать украинца в течение всей его жизни, от рождения до смерти. Неясно, правда, каким образом Мокан со «слугами» намерен устанавливать национальную идентичность украинцев – череп замерять, в духе нацистских практик, или в украинцы будут записывать всех граждан скопом?

Сюжет: Украинский кризис

Сразу оговоримся, что Мокан хоть и автор законопроекта, однако за инициативой стоит большинство фракции «слуг». Собственно, по этой причине законопроект зарегистрировали без нередких в таких случаях проволочек. Поговаривают, что идеологическим вдохновителем выступает «слуга» Марьяна Залужная, а патронирует законопроект лично Зеленский. Можно долго иронизировать на этот счёт, но факт есть факт – именно с его подачи и будет теперь развиваться украинская национальная идентичность. Целью законопроекта, – указано в сопроводительной документации, – «является развитие патриотизма, воспитание у граждан гордости и уважения национальных ценностей, формирование оборонного сознания». После принятия документа Радой будет повсеместно «внедряться национальная идентичность», от средних школ до общественных организаций самой разнообразной направленности.

Деятельность комиссии будет строиться по двум направлением – выявление национальной идентичности украинца и воспитание его гражданской идентичности. Также комиссия будет поддерживать функционирование и развитие украинского языка (при поддержке языкового омбудсмена), а также выявлять и наказывать тех, кто в «публичном пространстве» будет намерено использовать негосударственный язык. Как разъясняет Мокан, комиссия будет чем-то сродни советскому месткому, где оступившегося товарища «прорабатывал» коллектив, указывая и разъясняя, что хорошо и что плохо. Ну, а если проработка не поможет, коллектив адресует решение назревшего вопроса правоохранительным органам. По мнению Мокана, третейскими судьями, обладающими правом воспитывать граждан, должен стать «актив общества», его лучшие люди – неравнодушные активисты во главе с представителями партии «Слуга народа».