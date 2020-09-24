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У Виктора Медведчука налаживается союз со спикером Рады Дмитрием Разумковым

24 сентября 2020, 14:30  •  44 • Украина
Кандидатом в мэры Николаева от «Объединённой платформы – За жизнь» выдвинут Владислав Чайка – брат жены Разумкова. Хотя ещё летом он уверял, что будет баллотироваться от своей партии – то есть, от «Слуг народа». Но куратор президентской фракции в Раде Давид Арахамия Чайку не поддержал, а теперь выясняется, что кандидат, похоже, был «двоежёнцем» – числясь в «Слуге народа», он с декабря прошлого года одновременно числился и в ОПЗЖ. А интрига – то, что за Чайку хлопотал его шурин Разумков!
Таким образом, в ОПЗЖ теперь как бы двое кандидатов в мэры Николаева – Чайка, которого поддерживают Медведчук и Вадим Рабинович, номинальные вожди партийного альянса, и Артём Ильюк, за которого хлопочут Вадим Бойко и Сергей Лёвочкин, неформальные лидеры ОПЗЖ. Перца добавляет тот факт, что накануне ОПЗЖ провела две партийные конференции в Николаеве – областную и городскую. Областная конференция поддержала Чайку, а городская – Ильюка. Согласитесь, редкая монолитность партийных рядов налицо. Даже для привычной украинской «разновекторности» это что-то новенькое. Но главное в этой новости, пожалуй, вот что.
Медведчук с Рабиновичем, видать, не напрасно присматривались к Разумкову. У спикера Рады давно испортились отношения с его сюзереном – Владимиром Зеленским. При этом рейтинги спикера, худо-бедно, растут, в то время как рейтинг Зеленского (как, впрочем, и его «слуг») стремительно катится вниз. Целый ряд украинских экспертов указывает, что доверие к Разумкову у избирателей сегодня даже несколько превышает доверие к Зеленскому. А Украина, напомним, парламентско-президентская республика, а не президентско-парламентская, как раньше. То есть, у спикера Рады номинально больше полномочий, чем у главы государства. Таким образом, Медведчук с Рабиновичем в альянсе с Разумковым могут произвести в парламенте «тихий переворот», при котором – теоретически, – может сложиться новое большинство. С участием непредсказуемой Юлии Тимошенко, у которой с Зеленским отношения определённо не сложились. Учитывая тот факт, что в «слугах народа» давно нет единства, мажоритарщики поглядывают на сторону, а группа Разумкова хоть и не самая многочисленная, зато довольно сплочённая и консолидированная, неожиданный альянс может выстрелить.
Ну, и для полноты картины. Русскоязычный Разумков женат на Юлии Чайке, сестре Владислава Чайки и дочери бывшего мэра Николаева Владимира Чайки, продержавшегося в кресле градоначальника рекордные четыре срока подряд, с 2000 по 2013 годы.

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