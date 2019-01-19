У Венесуэлы всё будет хорошо: Президент Мадуро признался, что "побывал в будущем"

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в эфире национального телевидения, сообщил о том, что видел, какие "радужные перспективы" ждут впереди Венесуэлу. "Я побывал в будущем и вернулся", - рассказал президент.

Венесуэла находится в очень непростом положении: затяжной кризис спровоцировал критическое падение благосостояния граждан. Однако, как заявил Николас Мадуро, впереди у страны - прекрасные времена.

Мадуро, выступая в эфире национального телевидения, заявил, что страна станет более сильной и процветающей. Это ему известно совершенно точно, пишет ФАН.

"Я уже был в будущем и вернулся, и увидел, что всё идёт хорошо, гражданско-военный союз гарантирует мир и счастье нашему народу", - рассказал президент.

Напомним, что на днях парламент Венесуэлы обвинил Николаса Мадуро в узурпации власти. На пост президента страны в настоящее время претендует Хуан Гуайдо, и часть парламентариев, настроенных оппозиционно к Мадуро, встали на сторону политика.