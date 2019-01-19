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У Венесуэлы всё будет хорошо: Президент Мадуро признался, что "побывал в будущем"
19 января 2019, 03:24 • 23 • В мире
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро, выступая в эфире национального телевидения, сообщил о том, что видел, какие "радужные перспективы" ждут впереди Венесуэлу. "Я побывал в будущем и вернулся", - рассказал президент.
Венесуэла находится в очень непростом положении: затяжной кризис спровоцировал критическое падение благосостояния граждан. Однако, как заявил Николас Мадуро, впереди у страны - прекрасные времена.
Мадуро, выступая в эфире национального телевидения, заявил, что страна станет более сильной и процветающей. Это ему известно совершенно точно, пишет ФАН.
"Я уже был в будущем и вернулся, и увидел, что всё идёт хорошо, гражданско-военный союз гарантирует мир и счастье нашему народу", - рассказал президент.
Напомним, что на днях парламент Венесуэлы обвинил Николаса Мадуро в узурпации власти. На пост президента страны в настоящее время претендует Хуан Гуайдо, и часть парламентариев, настроенных оппозиционно к Мадуро, встали на сторону политика.
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