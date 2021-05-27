Марин Ле Пен, НАТО и Россия

25 мая претендент на пост президента Франции на выборах 2022 года Марин Ле Пен заявила в эфире французского телеканала BFMTV-RMC, что Франция должна выйти из объединенного командования НАТО и наладить отношения с Россией.

«Я изменю внешнюю политику Франции… – сказала лидер «Национального объединения. – Наше вступление в объединенное командование НАТО было ошибкой», происхождение которой связано с «дипломатическим подчинением» Франции Европейскому союзу. «У великой страны должна быть собственная дипломатия... Франция должна вернуться на ее собственный, особый путь», – заявила Марин Ле Пен. В 1960-х годах таким путём пошёл генерал де Голль.

«Мне не кажется, – говорит лидер «Национального объединения», – что сегодня существует хорошая причина для сохранения санкций против России. Эти санкции в первую очередь ударили по нам... Можно снять санкции, эффект которых оказался противоположным задуманному, и вернуться к нормальным отношениям».

Марин Ле Пен подвергла резкой критике Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). «Я не верю в приписываемую ему роль „стража прав", – объявила она. – Создатель прав человека – Франция. Французская конституция тесно переплетена с правами человека… Мне не хочется, чтобы Европейский суд по правам человека мешал нам защищаться от угроз. Например, я не хочу, чтобы нас обязывали защищать террористов на нашей территории под тем предлогом, что на родине им грозит смертная казнь».

Вспомнила Ле Пен и о бывших французских колониях в Африке, отметив, что Франции «необходимо обеспечить очень активное культурное и экономическое развитие с франкоязычными африканскими странами».

Однако далеко Марин Ле Пен не заходит. Коснувшись предложения своего заместителя и кандидата на региональных выборах в Иль-де-Франс Себастьяна Шеню, который, выступив с резкой критикой ЕСПЧ, предложил выйти из этой организации, она высказалась против того, чтобы «громко хлопнуть дверью». Как заметил евродепутат Жан-Поль Гарро, советник лидера «Национального объединения» по юридическим вопросам, главная задача партии – показать, что они не фанатики и не экстремисты.

За время, прошедшее после президентских выборов 2017 года, когда Ле Пен потерпела поражение, она стала осторожнее, аккуратнее высказывается по темам глобалистской повестки дня. Так, выступая в марте по центральному телеканалу, она два с половиной часа говорила о климате, о проблемах женщин; она хочет теперь не выхода Франции из Евросоюза, а изменения ЕС «в лучшую сторону». После появления открытого письма французских генералов, оппонирующих курсу президента Макрону, Марин Ле Пен говорит, что она поддерживает позицию военных, но считает, что решение проблем иммиграции и преступности не должно выходить из сферы политики.

На руку Ле Пен играют экономические трудности Франции, внешний долг которой приближается к 120% ВВП. Как считают в МВФ, экономика Франции вернется на уровень «до пандемии» не раньше 2022 года (и вернётся или не вернётся, ещё неизвестно). Как показал в 2018 году бунт «жёлтых жилетов», французы недовольны политикой действующего президента.

«Мы знаем, что мы больны, обречены, потеряны и, более того, неявно сказано, что мы не можем выбраться из этого самостоятельно. И есть скрытый крик о помощи. Мы надеемся, мы ждем, мы стонем, чтобы вызвать жалость, прекрасно зная, что наши друзья и враги по всему миру имеют собственное видение вещей» – так описывает ситуацию, вопрошая о причинах упадка страны, популярный у французов алжирский писатель Буалем Сансаль в статье «Куда идёт Франция?»

Сейчас разрыв между Макроном и Ле Пен сокращается. Как свидетельствует опрос Ipsos, во втором туре её готовы поддержать 44% опрошенных против 56% тех, кто готов проголосовать за Макрона. В 2017 году за Ле Пен проголосовали 34% участвовавших в выборах, тогда как за Макрона – 66%. Данные второго тура опросов Harris Interactive показывают, что разрыв между Ле Пен и Макроном ещё меньше – 48% : 52% .

На опросы, проводимые задолго до выборов, особенно полагаться не стоит, но директор департамента политики и общественного мнения Harris Interactive Жан-Даниэль Леви считает, что «Национальное объединение» имеет «чрезвычайно консолидированный электорат, сильный и достаточно стабильный». Только для победы на президентских выборах этого мало.