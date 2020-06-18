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У Вашингтона появился свой план по Приднестровью?

18 июня 2020, 14:00  •  48 • Украина
Спецпредставитель ОБСЕ прибыл для переговоров с Кишинёвом и Тирасполем
В Кишинёв с трёхдневным рабочим визитом прибыл специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас-Майор Хартинг. В среду представитель ОБСЕ провёл переговоры с президентом Молдовы Игорем Додоном. В переговорах принимал участие и глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх.
«Обсудили широкий круг вопросов, касающихся текущей повестки урегулирования приднестровского конфликта. В частности, речь шла о проблемах свободного передвижения наших граждан через Днестр, о функционировании банковской системы, телекоммуникаций и другие вопросы»,
– сообщил глава государства.
Игорь Додон высоко оценил роль ОБСЕ как «ключевой переговорной площадки», а также «выразил посредникам большую признательность за помощь в процессе сближения позиций двух берегов Днестра на благо людей».
После переговоров в Кишинёве Хартинг отправится в Тирасполь для встречи с президентом ПМР Вадимом Красносельским и главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым.
Напомним, накануне Тирасполь обращался с призывом к международной общественности повлиять на Кишинёв, который «намеренно саботирует работу переговорного формата» и уклоняется от решения конкретных проблем, в частности проблемы банковского обслуживания граждан и предприятий Приднестровья и блокировки гуманитарных грузов на молдавской границе.
«Период пандемии стал определённым экзаменом для молдавско-приднестровских отношений, обнаружив политическую подоплеку контрпродуктивных действий Молдавии и раскрыв глубину противоречий между сторонами»,
– отметил Вадим Красносельский в начале июня во время переговоров в режиме видеоконференции с главой миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкирхом.
По мнению же молдавского политолога Сергея Чебана, изменить свою тактику в урегулировании приднестровского конфликта собирается Вашингтон, сделав ставку на дипломатию.
«Молдавия находится в сфере постоянного и даже местами весьма пристального внимания Белого дома, особенно после того, как Россия объективно усилила свои позиции в указанном регионе, опираясь на традиционно пророссийское Приднестровье и «подтягивая» лояльную часть молдавской политической элиты.
В контексте назначенных на осень выборов президента Молдовы Соединённые Штаты будут стремиться перехватить у России инициативу в этом региональном пространстве, в связи с чем есть веские причины ожидать от Вашингтона собственных геополитических ходов. И вполне резонно ожидать появления новой американской инициативы о форме взаимоотношений между Кишинёвом и Тирасполем со свойственными администрации Дональда Трампа нестандартными подходами»,
– считает политолог.
Соб. корр. ФСК

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