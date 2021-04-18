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«У Вашингтона нет альтернативного соглашения»: могут ли переговоры в Вене привести к возрождению ядерной сделки с Ираном

18 апреля 2021, 08:35  •  130 • В мире
Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры в Вене по ядерной сделке с Ираном подошли к стадии, на которой стороны могут начать работу над совместным текстом документа. При этом, по словам дипломата, между участниками переговоров по-прежнему сохраняются разногласия. Эксперты отмечают, что, несмотря на попытки США оказать давление на Иран, вероятнее всего, принятый в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий в конечном итоге будет возрождён.
 
Переговоры в Вене Reuters © EU Delegation in Vienna/Handout
 

Замглавы иранского внешнеполитического ведомства Аббас Аракчи рассказал, до какого этапа продвинулись консультации в Вене по ядерной сделке с Ираном, также известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

«Переговоры достигли той стадии, когда можно работать над совместным текстом документа по ядерной сделке», — приводит слова представителя внешнеполитического ведомства иранское информационное агентство IRNA.

По словам Аракчи, в ходе переговоров удалось достичь взаимопонимания и найти точки соприкосновения между участниками относительно конечных целей этих встреч.

Вместе с тем между участниками переговоров по-прежнему сохраняются серьёзные разногласия, добавил иранский дипломат.

«Иранская делегация предоставила собственные письменные наработки по теме атомной проблемы и снятию санкций, которые могут стать хорошей основой для переговорного процесса с целью выработки окончательного документа», — добавил Аракчи.

17 апреля в Вене прошёл очередной раунд переговоров между Ираном и пятью другими участниками СВПД — Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. Стороны обсуждали вопросы возвращения к полному соблюдению положений ядерной сделки.

Напомним, переговорный процесс стартовал 6 апреля. Несмотря на присутствие в Вене американской делегации, Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном в рамках этого процесса и контакты осуществлялись через международных посредников.

Нужная сделка

Напомним, ядерная сделка была заключена в 2015 году между Ираном и странами «шестёрки» — США, Россией, Китаем, Германией, Францией и Великобританией. Согласно её условиям, Тегеран принимал на себя обязательства по ограничению своей ядерной программы в обмен на снятие с него экономических санкций.

45-й президент США Дональд Трамп последовательно критиковал соглашение и администрацию Обамы за участие в нём. По мнению Трампа, это была худшая сделка в истории. Бывший президент США утверждал, что она развяжет Тегерану руки в разработке ядерного оружия.

В итоге в мае 2018 года Трамп заявил об одностороннем выходе Соединённых Штатов из СВПД под предлогом того, что Тегеран якобы нарушил его условия. При этом остальные участники соглашения и представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неоднократно подчёркивали, что Иран выполняет все взятые на себя обязательства и не ведёт разработок ядерного оружия.

  • АЭС в иранском Бушере
  • Reuters
  • © Mehr News Agency/Majid Asgaripour

Вскоре после выхода Соединённых Штатов из СВПД администрация Трампа возобновила действие ранее приостановленных санкций в отношении Ирана и ввела новые.

Тегеран в ответ начал постепенный отказ от соблюдения своей части обязательств в рамках СВПД. В конце 2020 года в Иране был принят закон под названием «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает в том числе ограничение инспекционных возможностей МАГАТЭ, если в течение двух месяцев с момента его вступления в силу участники ядерной сделки не выполнят свои обязательства, включая отмену санкций.

Также законом предполагается довести обогащение урана до уровня 20% вместо предусмотренных СВПД 3,67%.

Демократ Джо Байден в ходе своей предвыборной кампании заявлял о намерении вернуть США в ядерную сделку. Такие же планы озвучивали и в его команде. В частности, советник по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что для администрации Байдена ядерная программа Ирана будет «критически важным приоритетом».

Заняв, однако, кресло президента, Байден заявил в феврале 2021 года, что Вашингтон не намерен делать первый шаг и снимать с Ирана санкции, чтобы вернуть Тегеран за стол переговоров по СВПД.

Тем не менее в конце марта Джейк Салливан заявил, что Байден готов начать переговоры с Ираном по вопросу ограничения его ядерной программы. При этом советник главы Белого дома подчеркнул, что президент США намерен использовать дипломатические средства, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Урановый «рычаг»

В то время как в Вене идут переговоры по СВПД, иранская сторона продолжает работу над своей ядерной программой. Так, в парламенте республики 16 апреля сообщили, что смогли довести уровень обогащения урана до 60%.

Джо Байден заявил, что в Вашингтоне не поддерживают заявления Тегерана о «намерении перейти к обогащению урана до 60%» и не считают, что это «приносит какую-либо пользу».

«Тем не менее мы рады, что Иран по-прежнему согласен участвовать в переговорах (хоть и непрямых) с нами и с нашими партнёрами по вопросу о том, как мы будем двигаться вперёд, и о том, что нужно, чтобы мы могли вернуться к участию в ядерном соглашении без уступок с нашей стороны, идти на которые мы не готовы», — добавил Байден во время совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Ёсихиде Сугой. 

  • Президент США Джо Байден
  • Reuters
  • © Tom Brenner

На вопрос, указывает ли этот шаг Ирана на то, что он не относится к возвращению к СВПД всерьёз, Байден ответил: «Обсуждения продолжаются. Думаю, что пока рано судить о конечном результате. Мы всё ещё ведём переговоры».

В то же время Россия положительно оценивает ход переговоров в Вене.

«Запуск предметных переговоров на этот счёт на венской площадке с участием иранских и американских представителей вселяет определённую надежду. Прежде всего на то, что ранее допущенные США нарушения СВПД и резолюции СБ ООН 2231 будут исправлены», — подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров отметил, что позиция Москвы в отношении санкционной политики Вашингтона остаётся неизменной: Россия продолжит выступать против любых односторонних ограничительных мер, которые бьют по наименее защищённым слоям населения.

«На международных площадках, включая ООН, Россия энергично ставит вопрос о недопустимости введения подобных рестрикций. С удовлетворением констатирую, что наша позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе», — отметил Лавров.

Вместе с тем политолог Александр Асафов в беседе с RT выразил мнение, что, несмотря на заявления Байдена о намерении вернуться в СВПД, Соединённые Штаты, вероятно, хотят заключить новую сделку, гораздо более сложную для Ирана, и ужесточить её условия.

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«Скорее всего, США в ультимативной форме готовят свои новые требования к Ирану, которые принесут выгоду лишь американской стороне и предусматривают значительно больше ограничений, чем было ранее. Можно ожидать, что любые конструктивные предложения, пожелания заключить новую сделку со стороны Ирана не будут рассматриваться и учитываться, а вместо этого США предъявят текст с требованиями и убедительными пожеланиями их быстрого выполнения», — предположил эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник отдела Центра международной безопасности ИМЭМО и отдела Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сотников предположил, что заявлениями о готовности обогащать уран до 60% Тегеран подталкивает США к тому, чтобы сделка была восстановлена в прежнем виде.

«Учитывая, что у Вашингтона нет альтернативного соглашения или других предложений, можно ожидать, что данная ядерная сделка сохранится», — сказал эксперт в разговоре с RT.

Несомненно, Иран использует обогащение урана как рычаг давления на американцев, однако при возвращении Соединённых Штатов к соблюдению своей части СВПД в сфере отмены санкций Тегеран свернёт эту деятельность, считает Сотников. 

«Но, несмотря на то что эта сделка выгодна всем сторонам, в том числе США и Байден хотел бы сохранить соглашение, Вашингтон в данном процессе пытается усилить свои переговорные позиции и оказать давление на Иран», — заключил эксперт.

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