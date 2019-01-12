«У вас пороги нечищены»: советовавшая врачам города Струнино помыть полы чиновница инициировала уборку в больнице

В социальных сетях активно обсуждают высказывания врио первого заместителя губернатора Владимирской области Марины Чекуновой. Чиновница оказалась в центре скандала после того, как на встрече с коллективом больницы города Струнино посоветовала медикам «начать с себя» в вопросе улучшения ситуации в здравоохранении — например, помыть полы и повесить чистые занавески. После этого Чекунова инициировала генеральную уборку. Отмечается, что наводить порядок будут персонал, волонтёры и сотрудники регионального департамента здравоохранения. Больница Струнина попала в поле зрения СМИ после того, как летом 2018 года жители города в ходе «Прямой линии» с Владимиром Путиным сообщили президенту о проблеме, связанной с закрытием ряда отделений медучреждения.

Врио первого вице-губернатора Владимирской области Марина Чекунова инициировала генеральную уборку в больнице города Струнино. Это медучреждение и сама чиновница оказались в центре медийного скандала после того, как накануне Чекунова посоветовала персоналу больницы помыть в ней полы и повесить чистые занавески.

«В понедельник в струнинской поликлинике пройдет генеральная уборка силами персонала, волонтёров и сотрудников департамента здравоохранения», — заявила Чекунова ТАСС.

Напомним, в пятницу, 11 января, во время встречи с коллективом больницы Струнина чиновница призвала работников медучреждения совместно налаживать его работу, а не уповать только на Минздрав и областную администрацию.

«Надо посмотреть ещё и на себя. Занавесочки на окнах, как они висят, какой чистоты, когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы обеспечим», — отметила Чекунова.

В ходе своего выступления перед коллективом больницы врио первого замгубернатора Владимирской области отчиталась об итогах прошедшего на неделе совещания в федеральном Минздраве с участием замминистра Татьяной Яковлевой, в ходе которого в том числе затрагивались вопросы решения проблем струнинского здравоохранения.

«Подготовили информацию Веронике Игоревне Скворцовой (министр здравоохранения РФ. — RT) об исполнении поручения президента. Информация вся выверена досконально. Обманывать президента мы не можем. Работа была серьёзная. Оценить работу в цифрах непросто. Трагедии нет, но многие моменты и цифры в статистике зависят от нас с вами, от работы регистратуры. У вас пороги не чищены. Регистратура с решёткой. Откройте её. Почистите входную группу. Поменяйте плакаты, уберите не чищенные, не политые цветы. Сделайте аккуратно. Больница начинается с медсестры, с врача. Врач — образец белого накрахмаленного халата. Это несложно. Это не требует больших средств», — цитирует Чекунову ТРК «Губерния».

Также врио первого замгубернатора заявила о важности продолжения работы по обучению медиков компьютерной грамотности, указала на необходимость контроля за трудоустройством выпускников Владимирского медицинского колледжа и обещала проработать вопрос дополнительного транспортного сообщения между Струниным и Александровом.

«Струнино — это телесериал территориального масштаба, и для Владимирской области он не со знаком «плюс». Не думаю, что жители района или области должны этим гордиться... Надеемся, что спустя, может быть, год ситуация исправится», — отметила Чекунова.

На рабочем совещании также присутствовали глава регионального Минздрава Алексей Мозалёв, представители администрации Александровского района и руководство больницы.

В свою очередь, персонал струнинской больницы поинтересовался у чиновников судьбой взрослой поликлиники, а также проблемой закрытия ряда отделений больницы. Именно этот вопрос поднимался на федеральном уровне летом 2018 года, когда жители города в ходе «Прямой линии» с президентом обратились к Владимиру Путину.

«Это медицинское учреждение должно функционировать как современное и реально оказывать помощь людям. Что там сохранить, в каком объёме, — это нужно будет решить на региональном уровне с губернатором, с муниципальными властями при поддержке Министерства здравоохранения», — заявил президент.

Тогда глава государства поручил Минздраву и региональным властям урегулировать этот вопрос и отчитаться о проведении капремонта до 31 декабря 2018 года. Однако в конце декабря губернатор области Владимир Сипягин, в октябре сменивший на посту Светлану Орлову, попросил Минздрав перенести срок исполнения этих поручений на декабрь 2019-го.

В пресс-службе администрации Владимирской области сообщили, что в настоящий момент большинство намеченных на 2018 год работ в струнинской больнице закончено. В частности, завершён ремонт в зданиях психоневрологического и кожно-неврологического отделений, заканчиваются работы в здании детской поликлиники.

«Всё необходимое медицинское оборудование закуплено (последний контракт подписан 25 декабря) и постепенно устанавливается в помещениях. Ввиду объективных причин в двух зданиях больницы срок проведения капремонта продлён до конца 2019 года. В областном бюджете на эти цели заложены необходимые средства», — сообщили в областной администрации 9 января.

Там также отметили, что специалисты детально изучили требования местных жителей об открытии дерматовенерологического и психоневрологического отделений на 26 и 40 коек соответственно. Однако реальная потребность в стационарных учреждениях этого профиля не подтвердилась — с 1 сентября 2018 года в Струнино не было ни одного острого обращения психоневрологического и дерматологического профиля, требующего стационарного лечения. При этом в городе ведут приём дерматолог и психиатр.

Представители региональных властей отмечают, что выделять финансирование на пустые койки и невостребованные места нецелесообразно. Кроме того, выделение денег на эту статью расходов не позволит привлечь в Струнино действительно нужных городу врачей.

Добавим, что 14 января по поручению министра здравоохранения в Александровский район приедут главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе, завкафедрой дерматологии, косметологии и венерологии Российской медакадемии непрерывного профобразования Алексей Кубанов и представители Росздравнадзора. Они изучат работу дерматологического и психоневрологического отделений больницы города Струнино.

Комментируя вопрос о перспективах здания взрослой поликлиники, советник губернатора по социальным вопросам Павел Панфилов заявил, что заключение на этот счёт пока не готово. По итогам обследования здания будет принято решение о возможности и целесообразности его сохранения и реанимации через проведение капремонта. Если же будет решено отказаться от этих мер, в качестве одного из вариантов решения проблемы поликлиническое отделение может быть перенесено в здание терапевтического корпуса в больничном городке.

В свою очередь, Чекунова отметила, что наличие в коридорах поликлиники чёрной плесени свидетельствует о повреждении несущих конструкций. Они будут заменены на металлические балки, если специалисты подтвердят наличие такой возможности.

Встреча чиновников Владимирской области с коллективом струнинской больницы

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Несмотря на то, что слова Чекуновой о необходимости начать с себя в вопросе улучшения ситуации в здравоохранении были фактически вырваны многими СМИ из контекста, они всё же вызвали волну возмущения в социальных сетях и нашли определённый отклик в медийном пространстве.

По словам зампреда законодательного собрания Владимирской области Вячеслава Картухина, такое отношение к людям в любом случае недопустимо, и Чекуновой стоит принести извинения персоналу больницы.

«Такое отношение к людям, к населению недопустимо ни в коем случае. Конечно, необходимо принести извинения, потому что задача чиновников — решать проблемы, а не обвинять в проблемах самих граждан», — цитирует Картухина ТАСС.

При этом он отметил, что эти высказывания будут приняты во внимание в ходе согласования кандидатур на должности заместителей губернатора Владимирской области, которое пройдёт в заксобрании.

В свою очередь, парламентарий регионального заксобрания Роман Кавинов отметил, что для выражения своей точки зрения чиновнице стоило выбирать менее эмоциональные выражения.

«Может быть, Марина Анатольевна волновалась, поэтому такой тон взяла. Человек она опытный и, конечно, могла бы быть менее эмоциональной», — сказал Кавинов.