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У вас Крым отклеился: Восстановление "исторической правды" по-эстонски - дёшево и непрочно

26 апреля 2020, 21:10  •  130 • В мире
В Эстонии решили исправить "ошибку" в школьном учебнике и восстановить "историческую правду", "вернув" Крым Украине. Получилось вполне по-эстонски - экономно, но не слишком прочно.
Украинцы, проживающие в Эстонии, возмутились вопиющей "ошибкой" в школьном учебнике. Они нашли в нём карту, в которой Крым был отнесён к территории России. Правда, учебное пособие было не по истории и не по географии, а по английскому языку, но всё же ошибку было решено исправить.
Руководство издательства, которое занималось выпуском учебников, заявило, что инцидент был лишь досадным недоразумением "без злонамеренного умысла". Однако эстонских украинцев возмущает тот факт, что "ученикам эстонских школ предоставляется фальшивая информация относительно Украины и игнорируется территориальная целостность украинского государства".
Поскольку печатать новую партию учебников слишком накладно - издательство озвучило сумму в 20 тысяч евро - было принято решение обойтись малой кровью.
Как пишет издание ERR.EE, часть карты будет заклеена, и на новой карте Крым уже будет украинским. Министерство образования Эстонии согласилось на такой способ, но потребовало, чтобы наклейка была приклеена максимально прочно и качественно.
Однако семиклассники - народ хитрый, и наверняка полюбопытствуют, что же скрывается под "украинским Крымом", а уж способов "открыть историческую правду" существует масса.

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