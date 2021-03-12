У вакцины AstraZeneca нашли ещё две "побочки": Регулятор ЕС выступил с заявлением

Регулятор ЕС призвал расширить список побочных эффектов вакцины AstraZeneca. Ведомство рекомендует добавить в перечень анафилаксию и гиперчувствительность.

В ЕС рекомендовали расширить список побочных эффектов, вызываемых "оксфордской" вакциной AstraZeneca. С инициативой выступило Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

После оценки безопасности препарата в ведомстве пришли к выводу, что помимо уже заявленных побочных эффектов вакцина AstraZeneca также может вызывать анафилаксию и гиперчувствительность. При этом в каких случаях это происходит, не совсем ясно.

Комитет по безопасности ЕМА рекомендовал обновить информацию о препарате, включив анафилаксию и гиперчувствительность (аллергические реакции) в список побочных эффектов с указанием "неизвестная частотность,

- говорится в сообщении.

Тем временем компания AstraZeneca продолжает отрицать связь своей вакцины со случаями тромбоза у получивших прививку пациентов. Компания заявляет, что никаких доказательств, что "оксфордская" вакцина вызывает образование тромбов, нет. Тем не менее уже 10 стран ЕС приостановили использование препарата.