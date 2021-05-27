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У Украины закончились деньги на строительство "Стены" у российских границ

27 мая 2021, 12:25  •  79 • Политика
Фото: imagebroker/Matthias Hauser/www.globallookpress.com
Незалежная больше не демонстрирует активных строительных работ
Украина практически прекратила работы по созданию рва на границе с Россией. Такое заявление сделал замглавы ФСБ, руководитель Погранслужбы Владимир Кулишов.
Госслужащий отметил, что в 2020 году Украина уже не демонстрировала активности в строительных работах. По словам Кулишова, это вызвано, вероятнее всего, проблемами с финансированием проекта.
Пограничная служба РФ наблюдает за строительством стены, возводимой в рамках проекта "Европейский вал", с 2014 года. В мероприятие изначально входила установка сигнализаций и инженерных ограждений, контрольно-световых полос и огневых позиций с опорными пунктами для бронетехники, передает РИА "Новости".
Несколькими неделями ранее руководитель погранслужбы Незалежной Сергей Дайнеко сообщил, что украинская сторона продолжает обустраивать границу с РФ. Киев уже потратил на проект порядка 72 млн долларов. За семь лет работ властям удалось проложить лишь 330 км рокадной дороги, 100 км забора и 70 км колючей проволоки.
Инициатором проекта выступил экс-глава правительства Украины Арсений Яценюк. В 2015 году чиновник объявил о начале реализации проекта "Стена", который позднее был переименован по его решению в "Европейский вал". Проект с громким названием представлял собой лишь сеточный забор с колючей проволокой и рвами. "Стена" неоднократно подвергалась критике самими украинскими властями – так, ряд парламентариев из Верховной рады называли "Вал" "огородной решеткой", на которую выделили 4 млрд гривен.
В итоге Киев решил сократить бюджет в два раза. Годом позднее НАК возбудил дело о растрате госсредств. Были задержаны отдельные сотрудники Пограничной службы с подрядчиками.
Ранее Дайнеко заявил, что у Киева отсутствуют средства на колючую проволоку. Власти надеются на помощь меценатов для решения проблемы.

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