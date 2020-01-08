Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сдел...
Обвинение Пентагона в терроризме открывает Ирану путь к удару по США – политолог
Путин прибыл в Стамбул
«Наделает много шума»: какую роль в импичменте Трампа может сыграть его экс-сове...
Главная / Политика

У Украины отбирают "безвиз"? С 2021 года ЕС вводит для украинцев дополнительную проверку на границе

08 января 2020, 05:09  •  71 • Политика
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону. С 2021 года гражданам Украины придётся проходить дополнительную проверку стоимостью 7 евро, а также заполнять спецанкету за 4 дня до поездки.
Европа потихоньку закрывает Украине "безвиз". С 2021 года, чтобы попасть в Шенгенскую зону, украинцам придётся проходить дополнительную проверку, пишет украинский портал "Обозреватель".
Речь идёт о системе авторизации въезда в Шенгенскую зону ETIAS, которая должна заработать уже в следующем году. При этом за процедуру авторизации придётся заплатить порядка 7 евро. Кроме того, надо будет заполнить специальную анкету не позднее чем за 96 часов до вылета.
Украинское издание утешает читателей тем, что через аналогичную процедуру придётся проходить не только украинцам, но также канадцам и британцам.
Напомним, что "безвиз" с Европой был одним из главных лозунгов украинского госпереворота 2014 года. В ЕС долго сопротивлялись, но в итоге всё-таки дали гражданам Украины право безвизового въезда на 90 дней, но только в качестве туристов. Права на работу и учёбу в Европе "безвиз" не даёт, несмотря на все обещания Майдана.
Стоит отметить, что ранее Transparency International пригрозила украинским властям заморозить безвизовый режим с Европейским союзом, а также лишить их денежной помощи от Международного валютного фонда, если Киев не займётся борьбой с коррупцией, пишет Nation News.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



71
Источник
Похожие новости
07 января 2020, 19:24
Администрация Трампа приступила к разработке санкций против Ирака - The Washington Post
08 января 2020, 05:09
Путин оценил усилия России и Сирии в борьбе с терроризмом
07 января 2020, 09:39
В Конгрессе США пригрозили урезать полномочия Трампа из-за конфликта с Ираном
08 января 2020, 05:09
"На месте храма могли быть террористы": Путин посетил старейший православный храм Дамаска
08 января 2020, 01:54
"Исключительно опасный путь": Эстония объяснила свой отказ ратифицировать договор о границах с Россией
08 января 2020, 03:09
Путин: действия России и Сирии позволяют уничтожить наиболее опасных главарей террористов
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 января 2020, 01:54
"Можно заметить невооружённым взглядом": Путин поделился впечатлениями от в...
08 января 2020, 01:39
«Наделает много шума»: какую роль в импичменте Трампа может сыграть его экс-советник ...
08 января 2020, 01:54
"Исключительно опасный путь": Эстония объяснила свой отказ ратифицировать д...
08 января 2020, 01:54
"Не тянет даже на Голобородько": Соцсети высмеяли попытку сделать из Батрут...
08 января 2020, 00:09
Сергей Степашин, экс-премьер: Путин спокойно приехал в мирный Дамаск и показал, что с...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 января 2020, 16:24
Эксперт прокомментировал сообщения о падении транзита газа через Украину
05 января 2020, 12:09
Американцы готовят для России новый Чернобыль
06 января 2020, 07:39
Главе "Нафтогаза" грозит отставка из-за лоббирования интересов США в ущерб "Газпрому" - эксперт
04 января 2020, 06:54
Кому навредил упавший пиар-истребитель?
06 января 2020, 14:09
"Будет проста": Убитый США генерал Сулеймани оставил рукописное завещание
01 января 2020, 17:09
"Полагал, американцы додавят Эрдогана": Сатановский назвал "абсолютно уникальную ситуацию" 2019 года
07 января 2020, 15:54
«Исторический кошмар для США»: парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.