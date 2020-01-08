У Украины отбирают "безвиз"? С 2021 года ЕС вводит для украинцев дополнительную проверку на границе

Европа потихоньку закрывает Украине "безвиз". С 2021 года, чтобы попасть в Шенгенскую зону, украинцам придётся проходить дополнительную проверку, пишет украинский портал "Обозреватель".

Речь идёт о системе авторизации въезда в Шенгенскую зону ETIAS, которая должна заработать уже в следующем году. При этом за процедуру авторизации придётся заплатить порядка 7 евро. Кроме того, надо будет заполнить специальную анкету не позднее чем за 96 часов до вылета.

Украинское издание утешает читателей тем, что через аналогичную процедуру придётся проходить не только украинцам, но также канадцам и британцам.

Напомним, что "безвиз" с Европой был одним из главных лозунгов украинского госпереворота 2014 года. В ЕС долго сопротивлялись, но в итоге всё-таки дали гражданам Украины право безвизового въезда на 90 дней, но только в качестве туристов. Права на работу и учёбу в Европе "безвиз" не даёт, несмотря на все обещания Майдана.

Стоит отметить, что ранее Transparency International пригрозила украинским властям заморозить безвизовый режим с Европейским союзом, а также лишить их денежной помощи от Международного валютного фонда, если Киев не займётся борьбой с коррупцией, пишет Nation News.