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У Украины отбирают "безвиз"? С 2021 года ЕС вводит для украинцев дополнительную проверку на границе
08 января 2020, 05:09 • 71 • Политика
Украинцам усложнят въезд в Шенгенскую зону. С 2021 года гражданам Украины придётся проходить дополнительную проверку стоимостью 7 евро, а также заполнять спецанкету за 4 дня до поездки.
Европа потихоньку закрывает Украине "безвиз". С 2021 года, чтобы попасть в Шенгенскую зону, украинцам придётся проходить дополнительную проверку, пишет украинский портал "Обозреватель".
Речь идёт о системе авторизации въезда в Шенгенскую зону ETIAS, которая должна заработать уже в следующем году. При этом за процедуру авторизации придётся заплатить порядка 7 евро. Кроме того, надо будет заполнить специальную анкету не позднее чем за 96 часов до вылета.
Украинское издание утешает читателей тем, что через аналогичную процедуру придётся проходить не только украинцам, но также канадцам и британцам.
Напомним, что "безвиз" с Европой был одним из главных лозунгов украинского госпереворота 2014 года. В ЕС долго сопротивлялись, но в итоге всё-таки дали гражданам Украины право безвизового въезда на 90 дней, но только в качестве туристов. Права на работу и учёбу в Европе "безвиз" не даёт, несмотря на все обещания Майдана.
Стоит отметить, что ранее Transparency International пригрозила украинским властям заморозить безвизовый режим с Европейским союзом, а также лишить их денежной помощи от Международного валютного фонда, если Киев не займётся борьбой с коррупцией, пишет Nation News.
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