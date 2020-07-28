У украинцев забыли спросить: Киев прислал ноту протеста из-за парада ВМФ

Ноту протеста передали посольству России в Киеве. В документе мероприятие называется "так называемым военно-морским парадом". МИД Незалежной возмущается проведением торжеств в честь Дня ВМФ РФ "во временно оккупированном Российской Федерацией Севастополе". У украинцев забыли спросить, поэтому власти и возмутились.

Согласно сообщению на сайте ведомства, Киев воспринял это как нарушение норм международного права. В ноте даже перечисляется, каких именно: резолюции Генассамблеи Организации Объединённых Наций и законов Украины.

В бухте Севастополя 26 июля выстроились боевые корабли и суда обеспечения. Жителям и гостям города показали инновационный корабль противоминной обороны "Иван Антонов", гвардейский ракетный крейсер "Москва" и другие суда.