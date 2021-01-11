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У украинцев COVID-19 диагностируют российскими тестами

11 января 2021, 04:50  •  50 • Украина

Почти все ПЦР тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции, используемые на Украине, как в частной, так и в бюджетной сферах, сделаны в России.

Об этом председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко сообщил в Facebook.

Отвечая на заявления представителей украинского политикума о невозможности закупать российские вакцины и лекарства по политическим причинам, он уличил во вранье министра здравоохранения Максима Степанова, основателя медицинской клиники «Борис», нардепа от «Слуги народа» Михаила Радуцкого, главного санврача Виктора Ляшко и главу госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова:

«Очередное враньё Степанова, Радуцкого, Ляшко, Жумадилова по поводу вакцины „Спутник V‟ и других медицинских иммунобиологических препаратов российского производства! На Украине при диагностике коронавирусной болезни COVID-19 в 90% случаев используются ПЦР тест-системы российского производства. Таких российских компаний, как „Вектор-Бест‟, „ДНК-Технология‟, „Амплисенс‟, „Хема‟ и др.».

По его словам, российские ПЦР тест-системы используются как в частной, так и в бюджетной сферах.

«Получается, одни иммунобиопрепараты у России закупать и применять на Украине можно, а другие нельзя», — негодует Кравченко.

Он призвал Максима Степанова, Михаила Радуцкого, Виктора Ляшко, Арсена Жумадилова прекратить врать украинскому народу.

Напомним, Харьковская фармацевтическая компания «Биолик» — один из лидеров фармацевтической промышленности Украины — обратилась в министерство здравоохранения страны и государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации ею украинских граждан.

Санврач Ляшко подчеркнул невозможность регистрации российской вакцины «Спутник V».

Глава Минздрава Максим Степанов подтвердив, что заявка от харьковского предприятия поступила в Государственный экспертный центр, пояснил, что следует дальше:

«Действительно, 6 января компания „Биолик‟ подала заявку в Государственный экспертный центр. Дальше они должны по закону подать ещё регистрационную форму, досье, в котором нужно отобразить результаты всех фаз клинических испытаний. Наконец мы увидим не политические лозунги, а что такое эта российская вакцина. Дальше можно будет говорить о качестве этих документов и этой вакцины».

Более 50 государств, кроме Украины, оставили заявки на поставки российской вакцины вакцина от коронавируса «Спутник V».

«Спутник V» привились британская элита, в том числе и политики.

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