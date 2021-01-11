У украинцев COVID-19 диагностируют российскими тестами

Почти все ПЦР тест-системы для диагностики коронавирусной инфекции, используемые на Украине, как в частной, так и в бюджетной сферах, сделаны в России.Об этом председатель Национальной медицинской палаты Украины, директор госпредприятия «Украинский научный центр «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко сообщил в Facebook.Отвечая на заявления представителей украинского политикума о невозможности закупать российские вакцины и лекарства по политическим причинам, он уличил во вранье министра здравоохранения Максима Степанова, основателя медицинской клиники «Борис», нардепа от «Слуги народа» Михаила Радуцкого, главного санврача Виктора Ляшко и главу госпредприятия «Медицинские закупки Украины» Арсена Жумадилова:По его словам, российские ПЦР тест-системы используются как в частной, так и в бюджетной сферах., — негодует Кравченко.Он призвал Максима Степанова, Михаила Радуцкого, Виктора Ляшко, Арсена Жумадилова прекратить врать украинскому народу.Напомним, Харьковская фармацевтическая компания «Биолик» — один из лидеров фармацевтической промышленности Украины — обратилась в министерство здравоохранения страны и государственный экспертный центр Минздрава с заявлением о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для вакцинации ею украинских граждан.Санврач Ляшко подчеркнул невозможность регистрации российской вакцины «Спутник V».Глава Минздрава Максим Степанов подтвердив, что заявка от харьковского предприятия поступила в Государственный экспертный центр, пояснил, что следует дальше:Более 50 государств, кроме Украины, оставили заявки на поставки российской вакцины вакцина от коронавируса «Спутник V».«Спутник V» привились британская элита, в том числе и политики.