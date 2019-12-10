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У украинцев - беготня, в российской переговорной - спокойствие: Как готовили итоговый текст коммюнике
10 декабря 2019, 12:09 • 67 • В мире
В Париже озвучили итоговое коммюнике по результатам саммита "нормандской четвёрки". Однако, пока готовился текст документа, журналисты наблюдали, как у украинцев все бегали с правками к итоговому коммюнике, а в это время в российской переговорной царило полное спокойствие.
Фотографиями из кулуаров саммита в Париже поделился автор Telegram-канала "Вы слушали "Маяк". Члены российской делегации без суеты работали над текстом документа, чего не скажешь о представителях Украины: беготня с листочками.
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