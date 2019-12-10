У украинцев - беготня, в российской переговорной - спокойствие: Как готовили итоговый текст коммюнике

В Париже озвучили итоговое коммюнике по результатам саммита "нормандской четвёрки". Однако, пока готовился текст документа, журналисты наблюдали, как у украинцев все бегали с правками к итоговому коммюнике, а в это время в российской переговорной царило полное спокойствие.