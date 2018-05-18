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У украинского посольства в Москве пройдет акция в поддержку Кирилла Вышинского

18 мая 2018, 00:39  •  41 • В России

В четверг суд в Херсоне решил заключить под стражу главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на 60 суток. Журналиста, напомним, обвиняют в государственной измене, а работа его информагентства после обысков фактически парализована.

По не поддающемуся разумному объяснению мнению следствия, Вышинский вел гибридную войну против Украины, публикуя материалы, идущие вразрез с «политикой партии». В суде даже зачитали некоторые заголовки, пришедшиеся не по вкусу киевским властям.

В нормальной, цивилизованной стране в этих заголовках не нашли бы ничего преступного. Но только не на Украине, где обычная профессиональная журналистская деятельность расценивается как предательство.

Примечательно, что в те же самые минуты, когда суд зачитывал свое решение об аресте Кирилла Вышинского, другой суд — в Киеве — отпускал на свободу хладнокровного убийцу бойцов Беркута Ивана Бубенчика. В интервью журналистам он сам признавался в том, что расстреливал командиров спецподразделения в затылок. Следствие, впрочем, считает, что стрелял он не в голову, но действительно убил двух силовиков. Но это ведь не общественно опасное деяние, как публикация на новостном сайте...

МИА «Россия Сегодня», партнером которого был и портал "РИА Новости Украина", запустил в соцсетях хештег #ЖурналистикаНеПредательство и #ЦеЕвропа. В своих публикациях люди высказывают слова поддержки арестованному журналисту. А в пятницу в 14:00 они соберутся у посольства Украины, чтобы напомнить дипломатам Незалежной о демократии и свободе слова.

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