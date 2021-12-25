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У украинских военных «кривые руки» или США поставили ВСУ «протухший» Javelin

25 декабря 2021, 10:30  •  121 • Украина

Испытание украинскими военными американского ПТРК Javelin показало довольно неоднозначный результат во время удара по неподвижной цели, находящейся на расстоянии 1,5 км.

На одном из полигонов ВСУ, расположенных на Донбассе, украинские военные сняли для отечественных СМИ красочный ролик поражения «российского танка» американской ракетой. Стрельба велась в идеальных условиях, без погодных помех.

За кадром остался неприятный для украинских военных момент во время первого пуска. Оператор Javelin не попал по цели, промахнувшись от нее на 200 метров.

По мнению специалистов, этот эпизод демонстрирует или крайний непрофессионализм украинских расчетов ПТРК, или же американская ракета для «Джавелина» оказалась «протухшей», то есть ее срок годности давно закончился, после чего ее «сплавили украинским «партнерам».


Сообщается, что вторая ракета успешно поразила свою цель. Впрочем, при более тщательном разборе представленных снимков, специалисты обратили внимание на тот факт, что пробить конструкцию «козырька» ракета не смогла – от ее воздействия отлетели сварные соединения. Учитывая, что эти экраны наваривали украинские военные, подобный тест нельзя зачитывать в пользу ПТРК Javelin.

«Если бы конструкция козырька обладала достаточной жёсткостью, то повреждения танку были бы минимальными, в связи с чем заявлять о том, что «Джавелины» с лёгкостью «разнесут» российские танки, совершенно неоправданно», — отмечают специалисты.

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