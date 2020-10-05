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У Тягнибока хвалятся, как нагнули всех трусливых представителей Юго-Востока

05 октября 2020, 20:00  •  95 • Украина

Во 2014 году вскоре после государственного переворота ни один «регионал» или коммунист в Верховной раде не посмел возразить против чествования в зале парламента погибших боевиков Евромайдана.

Такими воспоминаниями в эфире телеканала «NTA» поделился зампред «Свободы», бывший вице-спикер Верховной рады Руслан Кошулинский.

«Уникальный был случай, больше такого не помню в истории украинского парламента, я сказал первое голосование провести стоя в честь погибших на майдане. И все встали. Не было того, кто бы ни встал. Все встали и голосовали стоя. И это был тот переломный момент, когда в честь погибших люди встали», – сказал Кошулинский.

Однако ситуация изменилась после того, как «Свобода» не попала в новый состав Верховной рады – противники Майдана тут же потеряли страх.

«Например, уже в этой каденции был депутат, который не встал, чествуя «небесную сотню», он сидел. Мы бы его просто «вынесли», его бы просто не было. Я был удивлён условной оппозиции в парламенте, которая это просто проглотила. Если депутат провластной фракции не встал и не отдал честь погибшим на майдане. Это для меня диссонанс огромный», – возмущался Кощулинский.

«Не хочу говорить, что во всём виноват президент, но в его окружении есть люди, которые месяцами или уже с год пытаются каким-то образом приуменьшить те события», – отметил ведущий.

«Я не говорю о власти, я говорю о современной оппозиции в парламенте, которая должна бы была на это отреагировать. «Свободовцев» в парламенте было 37 всего лишь, и они могли, скажем, практически управлять парламентом. Регионалы с коммунистами, которых было 250, просто боялись нас, потому что знали, что это дружный коллектив, взять и зацепить его нельзя, дерзко с ним вести себя невозможно.

Сегодня в парламенте есть оппозиция, которая должна была показать своё отношение. Заблокировать парламент и не дать [работать], пока этот человек не будет наказан и удалён из сессионного зала. Они могли это провести. Потому что вы назвались оппозицией, вы так же считаете себя участниками революции достоинства, так покажите действием. Такие вещи нельзя пропускать. К нам никто даже подойти не мог, когда, например, мы на 14 октября вывешивали баннер с портретами Бандеры. Никто из коммунистов, из регионалов – просто боялись туда подходить», – вспоминал националист.

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