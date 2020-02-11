У Турции теперь есть свой «Афганистан» • 92 • Аналитика

Восток — дело тёмное

Вы пробовали определить для себя ваше отношение к сегодняшней Турции? Или отношение к президенту Турции Эрдогану? Мы друзья? Мы союзники? Мы просто объединены одним и тем же врагом? Какие отношения у нас с действующей властью?



Эти вопросы сегодня для большинства россиян однозначного ответа не имеют. Если смотреть официальную хронику встреч нашего президента Владимира Путина с президентом Эрдоганом, то складывается впечатление, что у нас «мир, дружба, помидоры».







Если заглянуть к нашим бывшим «братьям», то приходит понимание того, что не все так просто. Эрдоган совершенно не стесняется в выражениях по отношению к России. Всячески подчеркивает, что будет поддерживать убийство «сепаратистов на Донбассе». Говорит о военной и гуманитарной помощи «жертвам российской агрессии» из Киева.



О третьей точке зрения, которая распространена сегодня среди наших военных в Сирии, я написал выше. Там тоже читают и слушают выступления Эрдогана и членов правительства Турции. В том числе и о «невыносимой ситуации» в Идлибе слышали. И о попустительстве России сирийскому режиму слышали. А что это, как не прямое обвинение?



Зачем туркам сакральные жертвы в Идлибе

Помните ситуацию, которая стала причиной взаимных ударов между Сирией и Турцией? Та самая гибель турецких военных от огня сирийской армии? Я не буду озвучивать собственное мнение по этому вопросу. Официальные сообщения интереснее.



«Подразделения турецких войск в темное время суток со 2 на 3 февраля без уведомления российской стороны совершали передвижения внутри идлибской зоны деэскалации и попали под огонь сирийских правительственных войск по террористам в районе западнее населенного пункта Саракиб».

«…стороны конфликта были заранее оповещены о координатах размещения турецких войск, но, несмотря на это, по району их дислокации был нанесен артиллерийский удар».

Первое сообщение, как вы понимаете, от нашего МО. Второе — от турецкого МО. Кому верить? Я склонен верить нашим военным. Просто потому, что все предыдущие переговоры по Идлибу, а начались они ещё в 2017 году, заканчивались «важными решениями», которые турки просто не выполняли. Именно турки!



Что выполнено из подписанного Путиным и Эрдоганом в сентябре 2018-го? Ничего. А из подписанного через год, в октябре 2019-го? Ровно столько же! Нам так важна позиция Турции по каким-то политическим вопросам? Почему мы ради какого-то «стратегического союза» с турками жертвуем собственными солдатами и офицерами?



Асада усиленно подталкивали к военному решению вопроса Идлиба. Сколько раз в Дамаске звучали слова о желании установить контроль на всей территории Сирии? Идлиб, между прочим, — последняя провинция, которая осталась под контролем протурецких противников президента Асада. Именно этот факт и использует президент Эрдоган.



Два раза подтолкнув президента Асада к решению военным путем закончить с бандитами в Идлибе, летом прошлого года, когда Путину удалось остановить войну сентябрьской встречей, и в декабре прошлого года, Эрдоган все-таки добился своего. Турецкие военные понесли потери от огня сирийских военных. Сакральная жертва была принесена!



Идлиб для Турции сегодня — как когда-то Афганистан для СССР

Зачем Турция идет на крайне непопулярные шаги? Война, какой бы победоносной она ни выглядела перед началом, всегда приносит горе в дома мирных жителей. И всегда вызывает озлобление народа против собственного руководства. Причем оправдать гибель солдат защитой собственных границ, территорий, военных баз можно, а вот оправдать гибель солдат при нападении на другое государство — сложно. Так зачем Эрдогану накалять обстановку внутри страны?



Увы, геополитика. Мы, Россия, помогая Сирии, сирийскому президенту, достаточно сильно расшатали ситуацию в регионе. Как спокойно было до нашего появления бандитам в Сирии... Их спонсорам ещё спокойнее...



Американцы во главе западной коалиции вяло воевали с бандами в Сирии. Израиль совершенно безнаказанно наносил удары по территориям других стран «в целях национальной безопасности». Иран, просто потому, что военным способом его поставить на колени не получится, — традиционный «изгой» региона, виноватый во всех глупостях и подлостях. Ну и Турция. Европейская страна, один из реальных военных монстров НАТО. Этакий «султан» региона.



Россия, даже не желая этого, значительно сократила влияние США. О неограниченной власти американцев теперь уже никто не говорит. Отсюда беспокойство израильтян.







Отсюда появление на Западе разговоров об усилении Ирана и необходимости санкций или даже военной операции против этой страны. Правда, больше интересуются временем окончания работ по созданию атомной бомбы. Особенно в Тель-Авиве.



Турция многое теряет. Раньше при упоминании того, что Турция — член НАТО, можно было давить соседей своим авторитетом. Эффект юного задиры в компании хулиганов. Теперь же это упоминание вызывает улыбку. Видели, знаем… ваше НАТО.



Идлиб сегодня — горячая точка, где определяются региональные лидеры. Три серьезных силы, Иран, Турция и Сирия, будут пытаться утвердить свое господство в этой части Азии.



С Ираном все понятно. Точнее, непонятно. Оттого и страшно с ним связываться. Американцы попробовали. Получилось некрасиво, прилетела неожиданная зуботычина в ответ. Да ещё и спокойный совет «поберечь лицо и не лезть куда не просят».



С Сирией то же самое. Понятно, что Россия там надолго и соваться туда Запад не будет. По крайней мере, до момента, когда русские не ослабят хватку. Сирия будет только усиливаться. Это уже видно по тому, что там происходит.



Идлиб же пока ничей. Его не освободила сирийская армия. Его взяли турки. Его не контролируют американцы. Серая зона Сирии. И вот тут-то и есть возможность показать соседям свою силу. Свое право на диктат.



По моему мнению, именно этим и продиктована наглость турецкого президента. И действия, направленные на ухудшение российско-турецких отношений, прекрасно вписываются в эту точку зрения. Для Эрдогана Россия — всего лишь четвертый претендент на господство в регионе.



Конфликт в Идлибе не будет разрешен достаточно долго. Единственное решение, которое может принести мир в этот район Сирии, выглядит очень мрачно. Много крови, много смертей, много горя. Турция будет участвовать во всех переговорах. Турецкий президент будет подписывать очередные бумаги. А «на земле» будут постреливать бандиты с той, либо с другой стороны. Будут единичные смерти. И не будет мира.



Можно с уверенностью сказать о появлении у турок собственного «Афганистана»… Вы пробовали определить для себя ваше отношение к сегодняшней Турции? Или отношение к президенту Турции Эрдогану? Мы друзья? Мы союзники? Мы просто объединены одним и тем же врагом? Какие отношения у нас с действующей властью?Эти вопросы сегодня для большинства россиян однозначного ответа не имеют. Если смотреть официальную хронику встреч нашего президента Владимира Путина с президентом Эрдоганом, то складывается впечатление, что у нас «мир, дружба, помидоры».Если заглянуть к нашим бывшим «братьям», то приходит понимание того, что не все так просто. Эрдоган совершенно не стесняется в выражениях по отношению к России. Всячески подчеркивает, что будет поддерживать убийство «сепаратистов на Донбассе». Говорит о военной и гуманитарной помощи «жертвам российской агрессии» из Киева.О третьей точке зрения, которая распространена сегодня среди наших военных в Сирии, я написал выше. Там тоже читают и слушают выступления Эрдогана и членов правительства Турции. В том числе и о «невыносимой ситуации» в Идлибе слышали. И о попустительстве России сирийскому режиму слышали. А что это, как не прямое обвинение?Помните ситуацию, которая стала причиной взаимных ударов между Сирией и Турцией? Та самая гибель турецких военных от огня сирийской армии? Я не буду озвучивать собственное мнение по этому вопросу. Официальные сообщения интереснее.Первое сообщение, как вы понимаете, от нашего МО. Второе — от турецкого МО. Кому верить? Я склонен верить нашим военным. Просто потому, что все предыдущие переговоры по Идлибу, а начались они ещё в 2017 году, заканчивались «важными решениями», которые турки просто не выполняли. Именно турки!Что выполнено из подписанного Путиным и Эрдоганом в сентябре 2018-го? Ничего. А из подписанного через год, в октябре 2019-го? Ровно столько же! Нам так важна позиция Турции по каким-то политическим вопросам? Почему мы ради какого-то «стратегического союза» с турками жертвуем собственными солдатами и офицерами?Асада усиленно подталкивали к военному решению вопроса Идлиба. Сколько раз в Дамаске звучали слова о желании установить контроль на всей территории Сирии? Идлиб, между прочим, — последняя провинция, которая осталась под контролем протурецких противников президента Асада. Именно этот факт и использует президент Эрдоган.Два раза подтолкнув президента Асада к решению военным путем закончить с бандитами в Идлибе, летом прошлого года, когда Путину удалось остановить войну сентябрьской встречей, и в декабре прошлого года, Эрдоган все-таки добился своего. Турецкие военные понесли потери от огня сирийских военных. Сакральная жертва была принесена!Зачем Турция идет на крайне непопулярные шаги? Война, какой бы победоносной она ни выглядела перед началом, всегда приносит горе в дома мирных жителей. И всегда вызывает озлобление народа против собственного руководства. Причем оправдать гибель солдат защитой собственных границ, территорий, военных баз можно, а вот оправдать гибель солдат при нападении на другое государство — сложно. Так зачем Эрдогану накалять обстановку внутри страны?Увы, геополитика. Мы, Россия, помогая Сирии, сирийскому президенту, достаточно сильно расшатали ситуацию в регионе. Как спокойно было до нашего появления бандитам в Сирии... Их спонсорам ещё спокойнее...Американцы во главе западной коалиции вяло воевали с бандами в Сирии. Израиль совершенно безнаказанно наносил удары по территориям других стран «в целях национальной безопасности». Иран, просто потому, что военным способом его поставить на колени не получится, — традиционный «изгой» региона, виноватый во всех глупостях и подлостях. Ну и Турция. Европейская страна, один из реальных военных монстров НАТО. Этакий «султан» региона.Россия, даже не желая этого, значительно сократила влияние США. О неограниченной власти американцев теперь уже никто не говорит. Отсюда беспокойство израильтян.Отсюда появление на Западе разговоров об усилении Ирана и необходимости санкций или даже военной операции против этой страны. Правда, больше интересуются временем окончания работ по созданию атомной бомбы. Особенно в Тель-Авиве.Турция многое теряет. Раньше при упоминании того, что Турция — член НАТО, можно было давить соседей своим авторитетом. Эффект юного задиры в компании хулиганов. Теперь же это упоминание вызывает улыбку. Видели, знаем… ваше НАТО.Идлиб сегодня — горячая точка, где определяются региональные лидеры. Три серьезных силы, Иран, Турция и Сирия, будут пытаться утвердить свое господство в этой части Азии.С Ираном все понятно. Точнее, непонятно. Оттого и страшно с ним связываться. Американцы попробовали. Получилось некрасиво, прилетела неожиданная зуботычина в ответ. Да ещё и спокойный совет «поберечь лицо и не лезть куда не просят».С Сирией то же самое. Понятно, что Россия там надолго и соваться туда Запад не будет. По крайней мере, до момента, когда русские не ослабят хватку. Сирия будет только усиливаться. Это уже видно по тому, что там происходит.Идлиб же пока ничей. Его не освободила сирийская армия. Его взяли турки. Его не контролируют американцы. Серая зона Сирии. И вот тут-то и есть возможность показать соседям свою силу. Свое право на диктат.По моему мнению, именно этим и продиктована наглость турецкого президента. И действия, направленные на ухудшение российско-турецких отношений, прекрасно вписываются в эту точку зрения. Для Эрдогана Россия — всего лишь четвертый претендент на господство в регионе.Конфликт в Идлибе не будет разрешен достаточно долго. Единственное решение, которое может принести мир в этот район Сирии, выглядит очень мрачно. Много крови, много смертей, много горя. Турция будет участвовать во всех переговорах. Турецкий президент будет подписывать очередные бумаги. А «на земле» будут постреливать бандиты с той, либо с другой стороны. Будут единичные смерти. И не будет мира.Можно с уверенностью сказать о появлении у турок собственного «Афганистана»… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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