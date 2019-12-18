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У Третьей мировой будет новый плацдарм? "Войны будущего могут вестись во всех сферах" - Герасимов

18 декабря 2019, 21:39  •  74 • В мире
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил на брифинге военных атташе иностранных государств о том, что "войны будущего могут вестись во всех сферах". Он напомнил о том, что на саммите НАТО космос признан пятой операционной средой. Логично предположить, что если Третья мировая война всё же грянет, то у неё на этот раз будет новый плацдарм - околоземная орбита.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провёл брифинг с военными атташе иностранных государств. Отвечая на вопрос представителя Норвегии, Герасимов оценил возможное возникновение крупномасштабной мировой войны. По его мнению, предпосылки для таковой отсутствуют. Однако в целом геополитическая обстановка нестабильна из-за ряда стран.
"Во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, - обратил особое внимание глава Генштаба ВС России. - В том числе с использованием силовых методов".
Он указал на то, что и на Россию пытаются оказать "беспрецедентное давление", причём как политическое, так и экономическое, и информационное.
На фоне подобных дестабилизирующих факторов нельзя исключать вероятности появления ситуаций, способных перерасти в крупномасштабную войну. Причём, как отметил Герасимов, "войны будущего могут вестись во всех сферах".
Со ссылкой на решения саммита НАТО в Лондоне глава Генштаба ВС России напомнил, что "космос признан пятой операционной средой". То есть логично будет предположить, что если Третья мировая война всё же грянет, то у неё на этот раз будет новый плацдарм - околоземная орбита.
Россия же, отмечает Герасимов, продолжает руководствоваться своею приверженностью к мирному урегулированию конфликтов.
"Наряду с готовностью обеспечить защиту национальных интересов Россия и в дальнейшем будет руководствоваться международным правом и выражать приверженность разрешать конфликты мирным путем", - цитирует его слова "Звезда".

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