У Третьей мировой будет новый плацдарм? "Войны будущего могут вестись во всех сферах" - Герасимов

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов провёл брифинг с военными атташе иностранных государств. Отвечая на вопрос представителя Норвегии, Герасимов оценил возможное возникновение крупномасштабной мировой войны. По его мнению, предпосылки для таковой отсутствуют. Однако в целом геополитическая обстановка нестабильна из-за ряда стран.

"Во многом это обусловлено стремлением отдельных государств навязать собственные принципы суверенным странам, - обратил особое внимание глава Генштаба ВС России. - В том числе с использованием силовых методов".

Он указал на то, что и на Россию пытаются оказать "беспрецедентное давление", причём как политическое, так и экономическое, и информационное.

На фоне подобных дестабилизирующих факторов нельзя исключать вероятности появления ситуаций, способных перерасти в крупномасштабную войну. Причём, как отметил Герасимов, "войны будущего могут вестись во всех сферах".

Со ссылкой на решения саммита НАТО в Лондоне глава Генштаба ВС России напомнил, что "космос признан пятой операционной средой". То есть логично будет предположить, что если Третья мировая война всё же грянет, то у неё на этот раз будет новый плацдарм - околоземная орбита.

Россия же, отмечает Герасимов, продолжает руководствоваться своею приверженностью к мирному урегулированию конфликтов.

"Наряду с готовностью обеспечить защиту национальных интересов Россия и в дальнейшем будет руководствоваться международным правом и выражать приверженность разрешать конфликты мирным путем", - цитирует его слова "Звезда".