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У Трампа «Зверь» толще, а у Путина «Аурус» длиннее: На чем ездят и летают президенты России и США

15 августа 2018, 03:24  •  41 • В России

Владимир Путин и Дональд Трамп не просто лидеры двух мировых держав, их самолеты и лимузины - прямое отражение технических возможностей престижа своей страны. «КП» разобралась, на чем передвигаются президенты России и США - по земле и по воздуху.

Фото: wikimedia.org

«Летающий Кремль»

Ил-96-300

Борт № 1 - условное название. Ну хотя бы потому, что таковых несколько. В распоряжении летного отряда «Россия», обслуживающего Президента России, находятся несколько Ил-96-300ПУ, Ту-204 и Ту-214. На «тушках» Путин летает обычно, если аэропорт в городе прибытия неспособен принять большой лайнер.

Самолет президента - это одновременно и транспорт, и рабочий кабинет, и военный бункер (если, не дай бог, понадобится). Самолет Путина так и называют - «летающий Кремль». Что неудивительно, ведь президент проводит в воздухе до 300 часов в год. Это сопоставимо с налетом профессиональных пилотов.

Флагманом президентского авиапарка является Ил-96. На 95% это типовой самолет. Но, разумеется, оборудованный спецсвязью и всем необходимым для работы. В нем есть кабинет, зал совещаний, спальня, душ. Одно из отличий от серийного Ил-96 - лайнер оборудован нижним трапом. То есть покинуть его можно и без помощи аэродромных служб. Инцидент, случившийся в 1959 году, когда Никите Хрущеву после поломки трапа пришлось покидать самолет по пожарной лестнице, сейчас исключен.

Внутри президентский «Ил» больше похож на купейный вагон. В нем большой коридор, из которого двери ведут в разные «купе». В этом коридоре несколько лет назад Путин с сыном бойца МЧС Баира Банзаракцаева, погибшего при ликвидации последствий наводнения на Дальнем Востоке, гонял машинку на радиоуправлении. Тогда президент под Новый год прокатил семью героя на своем самолете и подарил детям новогодние подарки. А стол совещаний превратился в праздничный стол.

Отсек для стюардов, несмотря на его компактность, очень технологичен. Тут есть даже лифт «на первый этаж», на кухню. С его помощью в президентский салон доставляется еда прямо на столике на колесиках. В хвосте самолета - отсек для сопровождающих лиц.

Многие гуляющие в интернете фото интерьеров «самолета Путина» - фейк. Внутри нет ни золотых унитазов, ни гигантских кроватей и спортзалов. При всей солидности интерьера - никакого китча. Создатели самолета гордятся тем, что все в нем отечественное и натуральное. Столы, за которыми работает президент, - из карельской березы.

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В лайнере Путина, как в вагоне, - длинный коридор, по которому президент даже как-то гонял машинки с сыном погибшего бойца МЧС.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

БЫЛ СЛУЧАЙ

Консультация над облаками

Спецсвязь позволяет президенту в любой момент пообщаться с любой точкой земного шара, но это не значит, что она используется только для звонков стратегического уровня. Путин сам рассказывал, как он с борта лайнера звонил президенту Российской академии образования Людмиле Вербицкой, чтобы выяснить, как правильно произносится слово:

- Я к Людмиле Алексеевне обращаюсь за консультацией. Случаи были, когда я прямо с борта самолета звонил. Впереди было мероприятие, и мы с коллегами не могли прийти к общему мнению, как правильно сказать. У Людмилы Алексеевны что ни спросишь, она в ту же секунду - все знает.

«Не так покрашенный лайнер»

Boeing 747-200B

Дональду Трампу по наследству даже не от Барака Обамы, а еще от Рональда Рейгана, летавшего на них в 80-х, достались два Boeing 747-200B с красивыми позывными Air Force One («Военно-воздушные силы номер 1»).

Переоборудованный для президента США «Боинг» сразу не глянулся Трампу. Заказанные на смену нынешним бортам самолеты он нашел слишком дорогими (4 миллиарда долларов!) и потребовал у корпорации снизить стоимость, а потом и вовсе решил перекрасить свой лайнер.

Самолет Трампа разделен на три палубы: президентскую, сопровождающих лиц и персонала и общую. В последнем салоне летают журналисты пула Белого дома, к которым президент иногда выходит, чтобы сообщить что-то важное.

Но если борт Владимира Путина летает из обычного аэропорта «Внуково», то борт Дональда Трампа - со специальной авиабазы Эндрюс, куда президент США добирается из Белого дома военным вертолетом. В оборудовании и комплектации лайнеры Путина и Трампа примерно равны - комфорт, безопасность и системы связи на одном уровне, но американская тяга к гигантомании сказывается и здесь. Например, в полете президента США сопровождают около сотни человек, а посадку и безопасность на месте прибытия обеспечивает уже несколько сотен.

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В самолете Трампа есть даже отдельный салон-палуба для журналистов. К ним президент иногда выходит, чтобы лично сказать что-то важное.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КТО ЕЩЕ НА ЧЕМ ЛЕТАЕТ

Премьер Великобритании Тереза Мэй - Airbus А330-200 Voyager

Канцлер Германии Ангела Меркель - Airbus A340-300

Президент Франции Эммануэль Макрон - Airbus A330-200

Премьер Италии Джузеппе Конте - Airbus А340-500

Премьер Японии Синдзо Абэ - Boeing 747-400

Владимир Путин: Самое главное, конечно, - увеличение доходов граждан

Председатель КНР Си Цзиньпин - Boeing 747-400

Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани - Airbus А340-300

Фото: Sergei Guneev/Pool/Sputnik/REUTERS

Лимузин из «Кортежа»

Aurus-41231SB «Сенат»

Владимир Путин вслед за Борисом Ельциным долгие годы ездил на «Мерседесе», но 7 мая 2018 года с этим было покончено - Президент России совершил знаковый поступок, пересев в отечественный лимузин проекта «Кортеж». Правильное название автомобиля Путина, прообразом которого послужил знаменитый ЗиС-110, - «Aurus Сенат». И это только одна из моделей большой линейки разных видов, получивших свои имена по названиям башен Кремля. Кроме лимузина, в нее входят еще и седан (тоже «Сенат»), минивэн («Арсенал»), внедорожник («Комендант») и даже мотоцикл сопровождения. Причем уже скоро все они поступят в широкую продажу.

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Символично, что первым зарубежным вояжем «Aurus Сенат» стала встреча Путина с Трампом в Хельсинки. То есть возле дворца президента Финляндии встретились «Aurus Сенат» и Cadillac «The Beast».

Российский президентский лимузин тоже серьезно бронирован, но весит «всего» 6,5 тонны и оснащен восьмицилиндровым двигателем объемом 4,4 литра и мощностью 598 л. с. Благодаря этому он быстрее американского коллеги - может разгоняться до 140 км/час.

«Aurus Сенат» Путина снабжен бронекапсулой, способной уберечь от стрелкового оружия, но истинные ее способности - гостайна. Создатели заявляют, что это самый безопасный из всех автомобилей на планете.

Фото: wikimedia.org

Броневик с химзащитой

Cadillac «The Beast»

Рассматривать толщину бронированной двери лимузина Дональда Трампа во время иностранных визитов президента США - любимое занятие журналистов всего мира. Дверь «Кадиллака» по прозвищу «Зверь» настолько тяжела, что специальный секьюрити открывает и закрывает ее двумя руками.

Из-за кругового бронирования «Зверь» весит 8 тонн и проседает настолько, что буквально висит над дорогой. Что иногда приводит к казусам - Барак Обама на нем банально застрял на небольшом пригорке на выезде из посольства США в Дублине. Президенту США под веселые крики наблюдавших за этим ирландцев пришлось пересаживаться в другое авто и выезжать через другие ворота.

При этом система защиты «Зверя» внушает уважение - она способна уберечь пассажиров не только от обстрела, но даже от химической атаки - для этого в салоне хранятся баллоны с кислородом и спецмаски. Колеса авто усилены кевларом и тоже не боятся пуль.

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