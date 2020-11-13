У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов

Порядка 2,7 миллиона голосов за Дональда Трампа были удалены машинами для голосования Dominion по всей Америке. Об этом сообщил в Twitter действующий президент США Дональд Трамп со ссылкой на отчёт экспертов.

В частности, в штате Пенсильвания 211 тысяч голосов были переключены с Трампа на Байдена, а 941 тысяча голосов за действующего президента США вообще удалены. Во всех штатах, использовавших машины Dominion, с Трампа на Байдена было переключено 435 тысяч голосов, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данные машины для голосования попадали в новости ещё в 2016 году. Тогда профессор из Принстона на камеру показал, как эти устройства могут переключать голоса от одного кандидата к другому в конце ночи после голосования.