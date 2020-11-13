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У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов

13 ноября 2020, 03:40  •  59 • Политика
Машины для голосования Dominion украли 2,7 миллиона голосов Дональда Трампа и приписали часть Джо Байдену, сообщил глава Белого дома со ссылкой на отчёт экспертов.
Порядка 2,7 миллиона голосов за Дональда Трампа были удалены машинами для голосования Dominion по всей Америке. Об этом сообщил в Twitter действующий президент США Дональд Трамп со ссылкой на отчёт экспертов.
В частности, в штате Пенсильвания 211 тысяч голосов были переключены с Трампа на Байдена, а 941 тысяча голосов за действующего президента США вообще удалены. Во всех штатах, использовавших машины Dominion, с Трампа на Байдена было переключено 435 тысяч голосов, говорится в сообщении.
Стоит отметить, что данные машины для голосования попадали в новости ещё в 2016 году. Тогда профессор из Принстона на камеру показал, как эти устройства могут переключать голоса от одного кандидата к другому в конце ночи после голосования.

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