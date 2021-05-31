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У топлива из России нет будущего в ЕС? "Проблема не только в дизеле" - эксперт

31 мая 2021, 22:45  •  51 • Политика
Дизелю из России предсказали потерю рынка в Евросоюзе. "У нас сейчас проблемы не только с дизелем, у нас и проблемы с бензином", - отмечает эксперт Олег Ашихмин.
Дизельное топливо из России может потерять рынки сбыта в странах Европы, говорят данные из отчёта аналитической компании KPMG. Информацию для Царьграда прокомментировал первый вице-президент Российского топливного союза и президент НП "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" Олег Ашихмин.
В качестве причины снижения спроса на дизель из России в Европе компания KPMG называет рост количества машин с более экологичными двигателями. Однако, по словам эксперта, дело скорее в планах ЕС отказаться от двигателей, которые работают на дизельном топливе.
То есть это общая тенденция, и так как наши поставки тоже идут в Европе, поэтому они акцентировали внимание только на нас,
- пояснил Олег Ашихмин в интервью Царьграду.
Что касается последствий сокращения спроса на русский дизель в Европе, то можно ожидать, что это приведёт к снижению розничных цен на данный вид топлива внутри России. Если и вправду сократится экспорт.
Но у нас сейчас проблемы не только с дизелем, у нас и проблемы с бензином. У нас давным-давно в этом году идёт диспаритет оптовых и розничных цен,
- отметил Олег Ашихмин.
В связи с этим правительство планирует сокращение экспорта и готовит программы, которые позволят сократить экспорт, ввести запрет. Таким образом власти надеются насытить внутренний рынок и выровнять ценообразование, подытожил эксперт.

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