У топлива из России нет будущего в ЕС? "Проблема не только в дизеле" - эксперт

Дизелю из России предсказали потерю рынка в Евросоюзе. "У нас сейчас проблемы не только с дизелем, у нас и проблемы с бензином", - отмечает эксперт Олег Ашихмин.

Дизельное топливо из России может потерять рынки сбыта в странах Европы, говорят данные из отчёта аналитической компании KPMG. Информацию для Царьграда прокомментировал первый вице-президент Российского топливного союза и президент НП "Нефтяной клуб Санкт-Петербурга" Олег Ашихмин.

В качестве причины снижения спроса на дизель из России в Европе компания KPMG называет рост количества машин с более экологичными двигателями. Однако, по словам эксперта, дело скорее в планах ЕС отказаться от двигателей, которые работают на дизельном топливе.

То есть это общая тенденция, и так как наши поставки тоже идут в Европе, поэтому они акцентировали внимание только на нас,

- пояснил Олег Ашихмин в интервью Царьграду.

Что касается последствий сокращения спроса на русский дизель в Европе, то можно ожидать, что это приведёт к снижению розничных цен на данный вид топлива внутри России. Если и вправду сократится экспорт.

Но у нас сейчас проблемы не только с дизелем, у нас и проблемы с бензином. У нас давным-давно в этом году идёт диспаритет оптовых и розничных цен,

- отметил Олег Ашихмин.

В связи с этим правительство планирует сокращение экспорта и готовит программы, которые позволят сократить экспорт, ввести запрет. Таким образом власти надеются насытить внутренний рынок и выровнять ценообразование, подытожил эксперт.