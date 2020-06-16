У того, "кто во всем виноват", юбилей. Чубайсу – 65

Рядом с фамилией Чубайс сразу возникает множество значений, пусть и подзабытых. Приватизация, ваучер, реформы, дефолты. Он один из главных символов девяностых. И, пожалуй, единственный "непотопляемый". Большинство фамилий кануло в Лету, стало достоянием истории или прокуратуры, и только Анатолий Борисович умудрился остаться "действующим", пусть и не так близко к управлению государством, как это было раньше.

Продукт своей эпохи, специалист по "экономике и организации машиностроительного производства", молодой член КПСС в восьмидесятые стал одним из участников сначала "ленинградского", а затем и "московского" кружка реформаторов. Застойная плановая экономика нуждалась в реорганизации. Тогда – в восьмидесятых. В девяностых – уже подлежала уничтожению и полной перестройке на новый лад.

Чубайс вместе с Гайдаром – лицо, как сейчас бы сказали, либеральных реформ. Но это не совсем верно. Просто "либеральное" – ныне слово с душком. В том числе и благодаря деятельности реформаторов. Страна приходила к капитализму, в котором мы и сейчас с вами здравствуем. Видимо, традиционно у нас дело не в "изме", а с тем, с каким он у нас лицом. Тогда, в девяностых, это была хищная морда.

Для построения нового государства государственное должно было перейти в частные руки. Для чего была устроена поэтапная приватизация. В итоге все это привело к существенному расслоению общества, в котором вчера, пусть и на бумаге, "все были равны". То, что (пусть и на бумаге) принадлежало народу – стало принадлежать каким-то людям. Было общее, стало чужое. Люд стал копить злобу.

В этом смысле Анатолию Борисовичу несказанно "повезло". Народная нелюбовь выбрала его символом своих проблем. А фраза "во всем виноват Чубайс" стала лозунгом и полезла на плакаты протестующих.

Впрочем, несмотря ни на что, Чубайс никуда с политической сцены не ушел. А когда стало ясно, что в политике с таким антирейтингом поделать ничего нельзя, благополучно вернулся в госменеджеры – в РАО ЕЭС и Роснано.

Сам Чубайс ныне признает, что стал козлом отпущения: "человеку нужно, чтобы кто-то был виноват… Сложилось, что это я. Я попал куда-то, знаете, туда уже, в район Бабы Яги и Кощея Бессмертного. Ну, сложилось – значит сложилось".

Сложилось более чем. И у тех, у кого не сложилось – сложилось. Может, потому что тогда страна переболела, после у нее на многое появились антитела. В этом смысле – нет худа без добра. С юбилеем, Анатолий Борисович.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik