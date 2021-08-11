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У Тимановской появился влиятельный спонсор в Польше

11 августа 2021, 16:25  •  123 • Политика
Кристина Тимановская. Фото: Attila Husejnow/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Спринтер надеется в скором времени возобновить тренировки
Белорусская спортсменка Кристина Тимановская, решившая не возвращаться в Белоруссию после ссоры с тренерским штабом на Олимпиаде в Токио, уладила проблемы со спонсорством. Теперь ее будет финансировать крупнейший польский нефтяной концерн PKN ORLEN, который занимается добычей, переработкой и продажей энергоресурсов.
Белорусская легкоатлетка войдет в состав ORLEN Sports, куда, кроме нее, войдут еще четыре спортсмена. В компании заявили, что готовы поддержать Кристину и дать ей возможность развиваться в спорте.
"Спонсорство позволяет нам добиться глобального признания бренда, поддерживает нашу коммерческую деятельность, но также выполняет важные социальные функции, – заявили в представительстве нефтеперерабатывающей компании.
Сама Тимановская выразила благодарность за оказанную поддержку и сообщила, что продолжит карьеру уже в Польше, начав новую жизнь и приступив к "новому спортивному этапу".
Тимановская находится в Польше с 5 августа – она приземлилась в Варшаве, покинув Олимпиаду и отказавшись возвращаться в Белоруссию по требованию тренерского штаба. Причиной стал скандал, который начался с ее публичных обвинений в адрес руководства.
Сама спринтер заявляла, что даже в Польше не может чувствовать себя в полной безопасности, несмотря на то, что покинула родину. Кристина настаивает на том, что по возвращении домой ее бы ждала либо тюрьма, либо психиатрическая клиника. По этой причине она решилась на убежище в Польше, где ее круглосуточно охраняют. Спортсменка сообщила, что не может спокойно выйти из дома.

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