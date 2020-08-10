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У Тихановской 78,5%: Автор NEXTA сообщил о "результатах" белорусских выборов в Москве
10 августа 2020, 01:45 • 49 • Политика
Автор телеграм-канала NEXTA Live сообщает, будто соперница Александра Лукашенко Светлана Тихановская стала рекордсменкой по числу голосов среди белорусов в Москве. Блогер ссылается на экзитпол, проводимый в столице.
В Москве, по утверждениям блогера NEXTA Live, у представительницы оппозиции Светланы Тихановской якобы рекордное число голосов. По информации экзитпола, сообщает автор паблика, Тихановская в топе с 78,5 % голосов (2 972 избирателя).
Доказательств приведённой информации нет, однако отмечается, что проголосовавших в столице на выборах президета Беларуси было 3 788 человек.
Скриншот Telegram/NEXTA Live
Отмечается, что действующий глава государства Александр Лукашенко, по информации NEXTA Live, якобы довольствуется 6 % (229).
Близки к нулю результаты для голосования для остальных трёх претенденов на высший государственный пост.
Утверждается, что, по экзитполу, 443 человека отказались от ответа, а 75 проголосовали против всех.
Стоит отметить, что показатели приведённого блогером опроса по голосованию в Москве кардинально отличаются от ситуации по Беларуси. В частности, по данным телефонного опроса, проведённого аналитическим центром Ecoom, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства, набирая 78,9% голосов.
Светлана Тихановская - 7,1 %, Анна Канопацкая - 2,1 %, Сергей Черечень - 0,8 %, Андрей Дмитриев - 0,9 %, против всех - 10,2 %.
Исследование проводилось 9 августа методом телефонного опроса. Выборка составляет 2 817 респондентов.
Официально первые итоги выборов могут огласить до 02:00 понедельника.
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