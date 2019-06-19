У террористов появились "охотники" на танкеры: Теперь опасность грозит даже в море

Террористы освоили для себя ещё одну геолокацию. Теперь опасность грозит не только на суше и в воздухе, но и на море. В частности, на международной конференции в Уфе замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков сообщил о том, что на боевиков теперь работают пловцы-диверсанты.

И это не любители, а профессионалы - люди, которые прошли спецподготовку и способны не только минировать акватории морских портов, но и захватывать суда.

В частности, боевики - морские "охотники" в первую очередь интересуются танкерами и газовозами.

"С каждым годом все большую актуальность приобретает проблема несанкционированного вмешательства террористов в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных и критически важных объектов", - цитирует Кокова "Интерфакс".