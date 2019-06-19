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У террористов появились "охотники" на танкеры: Теперь опасность грозит даже в море
19 июня 2019, 12:24 • 100 • В мире
Замсекретаря СБ РФ Юрий Коков сообщил о том, что сейчас на террористов работают пловцы-диверсанты. То есть теперь опасность грозит не только на суше и в воздухе, но и в море. Так, боевики "охотятся" на танкеры и газовозы, захватывая суда.
Террористы освоили для себя ещё одну геолокацию. Теперь опасность грозит не только на суше и в воздухе, но и на море. В частности, на международной конференции в Уфе замсекретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков сообщил о том, что на боевиков теперь работают пловцы-диверсанты.
И это не любители, а профессионалы - люди, которые прошли спецподготовку и способны не только минировать акватории морских портов, но и захватывать суда.
В частности, боевики - морские "охотники" в первую очередь интересуются танкерами и газовозами.
"С каждым годом все большую актуальность приобретает проблема несанкционированного вмешательства террористов в работу автоматизированных систем управления потенциально опасных и критически важных объектов", - цитирует Кокова "Интерфакс".
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